Lietuvos dienaAktualijos

M. Sinkevičius apie galimus pokyčius koalicijoje: mes – kaip kurmiai, geriau atsakingai paskaičiuoti

2026 m. gegužės 4 d. 08:53
Naujasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad sprendimas dėl galimų pokyčių valdančiojoje koalicijoje bus priimtas, atsižvelgus į naujas aplinkybes bei pastarojo meto politinius skandalus.
Daugiau nuotraukų (7)
„Turime atsižvelgti į naujas politines aplinkybes, skandalus, kurie paliečia įvairias politines organizacijas, ne tik tas, kurias mes turime kaip koalicijos partnerius, bet paliečia ir galimus kandidatus, kurie gali būti partneriais“, – pirmadienį LRT radijui teigė M. Sinkevičius.
„Mes kaip tie kurmiai – geriau atsakingai paskaičiuoti ir dar šiek tiek palaukti, bet padaryti teisingą sprendimą, kuris jau mus įpareigos pabaigti kadenciją“, – pabrėžė jis.
M. Sinkevičius taip pat vardijo, jog pasaulyje vyksta daug neramumų, todėl visuomenei papildomo politinio triukšmo ir peripetijų esą nereikia.
Susiję straipsniai
K. Vilkauskas ragina LSDP kuo greičiau priimti sprendimus dėl koalicijos: nenaudinga toleruoti įvairius pažeidimus

K. Vilkauskas ragina LSDP kuo greičiau priimti sprendimus dėl koalicijos: nenaudinga toleruoti įvairius pažeidimus

„Socdemai“ turi naują pirmininką ir vadovybę: M. Sinkevičius paskelbė, kas taps jo pavaduotojais

„Socdemai“ turi naują pirmininką ir vadovybę: M. Sinkevičius paskelbė, kas taps jo pavaduotojais

I. Ruginienė: sprendimai dėl koalicijos – ne šios dienos klausimas

I. Ruginienė: sprendimai dėl koalicijos – ne šios dienos klausimas

„Ir taip neramumų yra, karai vyksta, ekonominė situacija neapibrėžta, (Hormuzo – ELTA) sąsiauris uždarytas, kuras brangsta. Dar politinio triukšmo ir peripetijų visuomenei nereikia. Reikia daugiau ramybės. Manau, visiems stinga, ypatingai dabar, kažkokios ramybės, kažkokio susikaupimo, susitelkimo, vienybės pojūčio“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbta, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavimo metu pirmininku išrinktas M. Sinkevičius pareiškė, jog norima koalicijos su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“ klausimą išspręsti per artimiausią mėnesį. Vis dėlto, savo asmeninės pozicijos, koks sprendimas turėtų būti priimtas, politikas neatskleidė.
ELTA primenta, kad diskusijos dėl tolesnio „aušriečių“ darbo valdančiojoje daugumoje tęsiasi kurį laiką. Jos ir vėl atsinaujino daliai frakcijos narių balsavus prieš Kapčiamiesčio poligono steigimo projektą. Pats politinės jėgos pirmininkas R. Žemaitaitis teigė pokyčių koalicijoje nebijantis.
Be to, kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ yra ne kartą išsakę ir kai kurie LSDP nariai.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad dėl darbo koalicijoje „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais vyksta. Apie tai užsiminė ir šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Politikas tvirtino, jog „minimalūs“ pokalbiai su socdemais vyksta jau pusę metų.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
valdančioji koalicijaMindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.