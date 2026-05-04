M. Sinkevičius apie galimus pokyčius koalicijoje: mes – kaip kurmiai, geriau atsakingai paskaičiuoti

„Turime atsižvelgti į naujas politines aplinkybes, skandalus, kurie paliečia įvairias politines organizacijas, ne tik tas, kurias mes turime kaip koalicijos partnerius, bet paliečia ir galimus kandidatus, kurie gali būti partneriais“, – pirmadienį LRT radijui teigė M. Sinkevičius.
„Mes kaip tie kurmiai – geriau atsakingai paskaičiuoti ir dar šiek tiek palaukti, bet padaryti teisingą sprendimą, kuris jau mus įpareigos pabaigti kadenciją“, – pabrėžė jis.
M. Sinkevičius taip pat vardijo, jog pasaulyje vyksta daug neramumų, todėl visuomenei papildomo politinio triukšmo ir peripetijų esą nereikia.
„Ir taip neramumų yra, karai vyksta, ekonominė situacija neapibrėžta, (Hormuzo – ELTA) sąsiauris uždarytas, kuras brangsta. Dar politinio triukšmo ir peripetijų visuomenei nereikia. Reikia daugiau ramybės. Manau, visiems stinga, ypatingai dabar, kažkokios ramybės, kažkokio susikaupimo, susitelkimo, vienybės pojūčio“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbta, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavimo metu pirmininku išrinktas M. Sinkevičius pareiškė, jog norima koalicijos su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“ klausimą išspręsti per artimiausią mėnesį. Vis dėlto, savo asmeninės pozicijos, koks sprendimas turėtų būti priimtas, politikas neatskleidė.
ELTA primenta, kad diskusijos dėl tolesnio „aušriečių“ darbo valdančiojoje daugumoje tęsiasi kurį laiką. Jos ir vėl atsinaujino daliai frakcijos narių balsavus prieš Kapčiamiesčio poligono steigimo projektą. Pats politinės jėgos pirmininkas R. Žemaitaitis teigė pokyčių koalicijoje nebijantis.
Be to, kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ yra ne kartą išsakę ir kai kurie LSDP nariai.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad dėl darbo koalicijoje „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais vyksta. Apie tai užsiminė ir šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Politikas tvirtino, jog „minimalūs“ pokalbiai su socdemais vyksta jau pusę metų.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
