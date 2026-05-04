M. Sinkevičius: nėra kitų nuomonių kaip tik balsuoti palaikant G. Palucko neliečiamybės panaikinimą

„Čia labai trumpas ir aiškus, vienareikšmis atsakymas – G. Paluckas yra pasakęs ir viešai, ir man asmeniškai, kad prašys neliečiamybės panaikinimo supaprastintu būdu. Bet kuriuo atveju, net ir už supaprastintą būdą (…) neliečiamybei apnaikinti vis tiek yra balsuojama. Nėra jokių kitų nuomonių kaip tik balsuoti palaikant neliečiamybės panaikinimą“, – pirmadienį LRT radijui sakė LSDP lyderis.
„To nesilaikymas, jeigu taip atsitiktų (…), manau, kad užtrauktų tikrai didžiulį mano nepasitenkinimą ir tam tikrus politinius vertinimus. Bet aš neturiu jokių tokių indikacijų. Manau, galiu patikinti visuomenę ir politinį lauką stebinčius kolegas, kad tikrai jokių slaptų susitarimų, jokių pamąstymų šone nėra. Neliečiamybė bus panaikinta“, – akcentavo M. Sinkevičius.
LSDP vadovas: Paluckas yra linkęs likti ir darbuotis Seime
Pasak M. Sinkevičiaus, buvęs Vyriausybės vadovas G. Paluckas, nepaisant generalinės prokurorės Seimui išsiųsto kreipimosi dėl jo imuniteto panaikinimo, yra visiškai įsitikinęs savo bei savo žmonos Ilmos Paluckės nekaltumu bei yra linkęs tęsti darbą parlamente.
„Nuomonių čia turbūt yra skirtingų, bet G. Palucko nuomonė – ne paskutinėje vietoje. Mes esame bendravę ir jo pasakymas dabar yra toks, kad jis narystę (partijoje – ELTA) sustabdo, nėra partijos narys, yra išrinktas Seimo narys, jis prašys panaikinti tą neliečiamybę (…). Jis mato perspektyvą sekti ne Kazio Starkevičiaus keliu, o Sauliaus Skvernelio. Jis irgi tam turi argumentų, yra įsitikinęs, kad kaltinimai, išdėstyti generalinės prokurorės kreipimesi į Seimą, jo įsitikinimu, nėra, sakykime, tie argumentai, kurie įrodytų jo kaltę. Jis 100 proc. įsitikinęs savo ir savo sutuoktinės nekaltumu visoje situacijoje ir yra ryžtingai nusiteikęs tai įrodyti“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Visame tame kontekste nėra taip lengva pasakyti, kad traukis ar nesitrauk. Žmogus yra išrinktas. Jis turėtų pats apsispręsti, galvodamas ne tik apie save, savo šeimą, bet ir apie politinę bendruomenę (…). Kol kas jis yra linkęs likti ir darbuotis Seime“, – teigė socialdemokratų lyderis.
Kaip skelbta, kovo pabaigoje Generalinė prokuratūra pranešė prašanti Seimo panaikinti ekspremjero G. Palucko teisinę neliečiamybę.
Generalinės prokurorės N. Grunskienės Seimui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnį dėl piktnaudžiavimo ir 189-ąjį straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona I. Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Praėjusią savaitę „Verslo žinios“ skelbė, kad buvęs premjeras nuo balandžio 21 d. nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje „Emus“. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas.
Tuo metu tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pranešė, kad Generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą.
Pats G. Paluckas TV3 žinioms praėjusį trečiadienį teigė neketinantis atsisakyti mandato. Taip pat praėjusią savaitę naujienų portalui „Lrytas“ jis sakė, kad savo iniciatyva iš frakcijos trauktis neplanuoja.
