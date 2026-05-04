Prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos „Perkūno Tvirtovė 2026“

2026 m. gegužės 4 d. 14:18
Pirmadienį prasideda dvi savaites truksiančios Lietuvos kariuomenės pratybos „Perkūno Tvirtovė 2026“. Pasak Lietuvos kariuomenės, jos skirtos tobulinti operacinio lygmens planavimo bei treniruoti ginkluotojų pajėgų vadovavimo ir valdymo elementų procedūras bei stiprinti bendradarbiavimą su NATO sąjungininkais.
„Perkūno Tvirtovė 2026“ yra Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo organizuojamos pratybos, ruošiantis valstybės ginkluotai gynybai ir stiprinant kariuomenės operacinį pasirengimą. Pratybų metu bus atnaujinamas alternatyvus gynybos planas (…), o Jungtinė ginkluotojų pajėgų vadavietė kartu su kitais vadovavimo elementais vykdys operacijų planavimo procedūras, paremtas realiu valstybės gynybos planu. Taip pat ypatingas dėmesys pratybų metu bus skiriamas operacinio lygmens kariniam modeliavimui“, – teigiama pranešime.
Skelbiama, jog dvi savaites truksiančios pratybos yra glaudžiai susietos su NATO mokymais „Tvirtas Atgrasymas 26“ ir prisideda prie bendro Aljanso kolektyvinės gynybos stiprinimo bei sąveikumo didinimo.
Pratybų produktai bus naudojami rudenį vyksiančiose „Perkūno Griausmo 2026“ pratybose, kuriose bus treniruojama Lietuvos ginkluotojų pajėgų ir atskirų tarnybų parengtis įgyvendinant valstybės ginkluotos gynybos operaciniame plane nustatytas užduotis.
