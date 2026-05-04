Roberto Kauno komandoje – naujas veidas

A. Žilinskienės kontaktai pirmadienį jau nurodyti ir ministerijos puslapyje.
Balandžio viduryje A. Žilinskienė netikėtai pranešė nusprendusi trauktis iš LRT etikos kontrolierės pareigų. Jas ėjo nuo pernai metų vasario, nors buvo paskirta penkerių metų kadencijai.
„Šias pareigas priimu kaip didelę atsakomybę, pagarbos profesijai puoselėjimą, nuolatinį rūpestį, kad žurnalistai kuo tiksliau informuotų visuomenę, užtikrintų nuomonių įvairovę, o visuomenė vis geriau suprastų žurnalistų darbo misiją ir veiklos kriterijus“, – LRT pranešime pernai vasarį buvo cituojama A. Žilinskienė.
Susiję straipsniai
LRT etikos kontrolierių 5 metų kadencijai skiria ir atleidžia Taryba viešojo konkurso būdu. Visuomeninio transliuotojo etikos kontrolierius prižiūri, kaip LRT žurnalistai laikosi LRT etikos kodekse nustatytų pagrindinių profesinės etikos normų.
A. Žilinskienė tikino, kad sprendimas trauktis iš pareigų nėra susijęs su pastarąjį pusmetį LRT gaubiančiu pataisų ir protestų vajumi.
„Aš tiesiog keisiu darbą, tai pateikiau prašymą dėl atsistatydinimo (...). Tikrai nesusiję su visomis šitomis sudėtingomis peripetijomis LRT“, – Eltai anksčiau teigė A. Žilinskienė.
Beje, A. Žilinskienė dirbo ir praėjusioje Ingridos Šimonytės Vyriausybėje. Ji ėjo tuomečio aplinkos ministro Simono Gentvilo patarėjos pareigas, šiam taip pat talkino su komunikacija.
A. Žilinskienė yra baigusi žurnalistikos, komunikacijos ir informacijos magistro studijas Vilniaus universitete, mokėsi Suomijoje.
Ji daugiau nei dešimtmetį vadovavo Interneto žiniasklaidos asociacijai, buvo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos, Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos ir Lietuvos vyriausiosios rinkimų komisijos narė.
A. Žilinskienė taip pat dirbo naujienų portalo Delfi komunikacijos vadove, vyr. redaktorės pavaduotoja, aktualijų redaktore, televizijos ir spaudos žurnaliste.
Aistė ŽilinskienėRobertas Kaunaspatarėja
Rodyti daugiau žymių