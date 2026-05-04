Teismui perduota Trakų rajono vicemero J. Kietavičiaus „čekiukų“ byla

2026 m. gegužės 4 d. 11:26
Vilniaus apygardos prokuratūra teismui perdavė Trakų rajono savivaldybės tarybos nario ir rajono vicemero Jono Kietavičiaus „čekiukų“ bylą.
Kaip teigiama bendrame Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir prokuratūros pranešime, J. Kietavičius kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, patikėto turto pasisavinimu, dokumentų suklastojimu ar disponavimo jais.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis 2019–2023 m., būdamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nariu, o nuo 2021 m. lapkričio 24 d. ir Trakų rajono savivaldybės vicemeru, įtariama, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir tarybos nario teise gauti išmokas su jo, kaip tarybos nario, susijusios veiklos išlaidoms padengti.
Anot teisėsaugos, siekdamas turtinės naudos sau, pasinaudojęs tarnybine padėtimi priešingais tarnybai interesais, J. Kietavičius, įtariama, klastojo išmokų avanso apyskaitas, jose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas išlaidas degalams, kaip susijusias su tarybos nario veikla, ir prie jų pridėdamas kitų asmenų degalų pirkimo kvitus.
„Šiuos dokumentus jis (J. Kietavičius – ELTA) teikė Trakų rajono savivaldybės administracijai, taip pasisavindamas 2031 eurą savivaldybės lėšų“, – teigiama STT ir prokuratūros pranešime.
Byla perduota nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmams.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
