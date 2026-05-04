Vilniuje pradedami rinkti gyventojų parašai dėl imigracijos politikos stiprinimo

„Parašų rinkimo tikslas – siūlyti įstatymų pakeitimus, numatančius, kad ne Europos Sąjungos (ES) piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei trejus metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Šiuo metu tokio reikalavimo ilgiau gyvenantiems laikinų leidimų pagrindų nėra, todėl nėra realių paskatų mokytis kalbos, nors tai yra esminė sėkmingos integracijos prielaida“, – teigiama anksčiau išplatintame pranešime apie renginį.
Skelbiama, jog visą gegužės mėnesį bus organizuojamas parašų rinkimas skirtingose Vilniaus vietose. Parašai bus renkami tiek gyvai, tiek internetu per Peticijos.lt platformą.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto tarybai priėmus užsienio kilmės gyventojų integracijos vykdymo veiksmų planą, sostinė pradeda įgyvendinti jame numatytas priemones. Nurodoma, kad lietuvių kalbos mokymasis yra prioritetinė plano dalis ir būtina sąlyga sėkmingam gyvenimui mieste. Tam ir kitai pagalbai užsieniečiams ketinama skirti 4,3 mln. eurų.
Sostinėje gyvena 76 tūkst. užsieniečių, t. y. kas dešimtas gyventojas yra ne Lietuvos pilietis. Kaip rodo užsieniečių relokacijos ir integracijos centro „International House Vilnius“ ir kitų atliktos apklausos, maždaug trečdalis užsienio kilmės sostinės gyventojų visai nemoka lietuvių kalbos.
