A. Veryga mano, kad G. Paluckas turėtų atsisakyti Seimo nario mandato

„Turbūt šitoje situacijoje aš tikrai sutinku su tais, kurie sako, kad tą mandatą (G. Paluckui – ELTA), tikriausiai, reikėtų dėti į šoną ir visgi palikti Seimą. Juo labiau, kad mes atsimename, jog nuo pat pradžių buvo visokių klausimų, netgi dėl to patekimo į Seimą teisėtumo“, – antradienį LRT televizijai sakė A. Veryga.
„Atsimenate turbūt istorijas dėl nebaigtų mokėti baudų, dėl savotiškai neatliktos bausmės. Ir nuo pat pradžių mes tikrai buvome skeptiškai nusiteikę šio politiko atžvilgiu. (…) Dėl jo, kaip kandidato tuo metu į premjerus, mes irgi turėjome savo pakankamai skeptišką nuomonę, būtent dėl tų buvusių istorijų. Deja, bet tas mūsų nuogąstavimas, ko gero, labiau nei su kaupu pasitvirtino“, – kalbėjo jis.
Pasak valstiečių lyderio, tai „logišku žingsniu“ laikytų ir dalis socialdemokratų. A. Verygos manymu, G. Palucko Seimo nario mandato atsisakymas padėtų gerinti politinės partijos įvaizdį.
G. Paluckui liekant Seime – opozicija svarsto, kad tai ne pabaiga: „Nesitraukia lyg viskas gerai"
„Nežinau, kodėl partijos pirmininkas nesiūlys ar neragins pasitraukti iš Seimo, nežinau motyvų. Tačiau žinau iš kitų socialdemokratų, tikrai ne iš vieno Seime esančių ar buvusių asmenų, kad jie tikrai matytų tai kaip logišką žingsnį, kuris turbūt prisidėtų bendrai prie socialdemokratų partijos situacijos gerinimo, kuri ir šiaip nėra labai gera, ir Palucko istorija, matyt, nėra vienintelė“, – aiškino jis.
Kaip skelbta, antradienio rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą G. Palucką baudžiamojon atsakomybėn.
Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka. Netrukus po to jis nurodė ketinantis tęsti darbą Seime, likti socialdemokratų frakcijoje.
Savo ruožtu LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dar prieš Seimo posėdį kalbėjo, jog neragins G. Palucko trauktis iš frakcijos. Tiesa, jis pripažino, kad G. Palucko istorija kenkia socialdemokratams.
Generalinės prokurorės parlamentui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnį dėl piktnaudžiavimo ir 189-ąjį straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
