G. Paluckas nelinkęs kalbėti apie karjeros pabaigą: „Kol jausiu aistrą – tol būsiu politikoje“

„Ateitis – tai ne kažkoks krištolinis rutulys, kad aš galėčiau žiūrėti ir kažką tai nuspėti. Šiandien turiu klausimus, į kuriuos turiu atsakyti – aš į juos atsakinėju. O ateitis – pamatysime“, – žurnalistams Seime antradienį sakė G. Paluckas.
„Politika yra aistra ir pašaukimas, o ne profesija. Kol jausiu aistrą – tol būsiu politikoje. Kai jos nebebus – tuomet eisiu daryti kitų darbų“, – dėstė jis, paklaustas, ar nori likti politikoje.
O ar teisėsaugos dėmesio sulaukęs G. Paluckas vis dar jaučia aistrą politikai?
„Kaip matote, čia stoviu – vadinasi, aistra dar stipri“, – nurodė jis.
Generalinei prokurorei pranešus, kad G. Paluckui siekiama pareikšti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo, politikas sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP). Tačiau iš „socdemų“ frakcijos Seime jis tikina nesitrauksiąs.
„(Iš frakcijos nesitraukiu – Lrytas) todėl, kad esu socialdemokratinių pažiūrų ir socialdemokratų frakcijoje, manau, mano veikla ir darbas būtų efektyviausias“, – aiškino jis, akcentuodamas, kad darbas su „socdemais“ jam nekelia jokių problemų.
„Frakcijai jeigu kils (problemų – Lrytas) – pasakys“, – pridūrė jis.
„Aš jau pasitraukiau ir daugiau nesitrauksiu"
G. Paluckas taip pat pakartojo, kad neketina atsisakyti Seimo nario mandato.
„Viešumo nebijau. Bėgti ir slėptis aš tikrai niekur nesiruošiu. Aš jau pasitraukiau ir daugiau aš nesitrauksiu. Aš aktyviai ginsiuosi“, – užtikrintai pabrėžė Seimo narys.
Kalbėdamas su žurnalistais, G. Paluckas įvardijo, kokiomis kryptimis toliau tęs savo veiklą Seime.
„Pirmiausiai, ekonominės veiklos teisinis reguliavimas, biurokratizmo mažinimas ir pridėtinės vertės auginimas. Šiandien valstybei gyvenant stipriai į skolą, tai numatant daryti ateinančius metus, manau, kad visiems mums – kaip visuomenei, kaip verslui – reikėtų surasti didesnių ir gilesnių pajamų šaltinių tam, kad galėtumėme užtikrinti tas socialines pagalbos schemas, išmokas, pensijas, kurias esame numatę Vyriausybės programoje“, – nurodė jis, akcentuodamas, kad nepaisant ikiteisminio tyrimo laiko darbui Seime užteks.
„Tai yra kasdienis dalykas. Aš, kaip minėjau, esu informaciją surinkęs, esu pateikęs. Jeigu reikės daugiau – pateiksiu ir daugiau. Tačiau didžiąją mano laiko dalį sudaro Seimo nario darbas“, – pridūrė G. Paluckas.
Tikisi, kad Seimas panaikins jo teisinę neliečiamybę
Lrytas jau rašė, kad Seimas sutiko naikinti G. Palucko teisinę neliečiamybę supapratinta tvarka. Galutinį sprendimą parlamentarai žada priimti ketvirtadienį.
G. Paluckas nurodė, jog sutiko, kad klausimas būtų sprendžiamas paprasčiau, mat, jo teigimu, valstybėje yra ir svarbesnių klausimų nei jo imunitetas.
„Nenoriu apsunkinti kolegų Seimo narių. Yra daug svarbesnių valstybėje klausimų ir manau, kad reikia laiką skirti kitiems klausimams“, – dėstė jis.
Aiškina, kad gali pagrįsti įsigytą turtą ir turėtas pajamas
Seimui adresuotame Generalinės prokuratūros rašte, su kuriuo jau anksčiau susipažino Lrytas, teigiama, kad panaudodami neaiškios kilmės ir nepagrįstai gautas lėšas, apsimestiniais sandoriais G. Paluckas kartu su žmona Ilma Palucke galėjo įgyti turto, kurio vertė – beveik 345 tūkst. eurų.
Ekspremjeras akcentuoja, kad gali pagrįsti, iš kur turėjo lėšas, už kurias įsigijo nekilnojamąjį turtą.
„(Galiu pagrįsti – Lrytas) tomis pajamų deklaracijomis, kurios yra pateiktos, taip pat liudijimais, taip pat parodymais, taip pat kita ikiteisminio tyrimo metu pateikta medžiaga. Tai aš manau, kad šios medžiagos turėjo pakakti apskritai tokiems įtarimams nekilti. Bet prokuroras, aišku, renkasi priimti tokius sprendimus, kokius renkasi“, – pasakojo politikas.
Tiesa, antradienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad įtarimai dėl galimo neteisėto praturtėjimo pareikšti ir G. Palucko žmonai. Apie ją ekspremjeras kalbėti nenorėjo.
„Mano žmona yra privatus asmuo, tikrai nenorėčiau komentuoti apie savo žmoną nieko“, – tepasakė jis.
Neaiškios kilmės lėšomis galimai įgijo turto, kurio vertė – beveik 345 tūkst. eurų
STT atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piktnaudžiavimo ir galimo neteisėto praturtėjimo pradėtas pernai liepą – po pasirodžiusių žurnalistinių tyrimų apie G. Palucko verslus, gautas šimtatūkstantines paskolas bei įsigytą brangų nekilnojamąjį turtą.
Tęsiantis tyrimui, vasarį politikas buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas.
Balandžio pabaigoje pranešta, kad teisėsauga siekia patraukti G. Palucką baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti jam įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo.
Generalinės prokuratūros rašte, su kuriuo jau anksčiau susipažino Lrytas, teigiama, kad panaudodami neaiškios kilmės ir nepagrįstai gautas lėšas, apsimestiniais sandoriais G. Paluckas kartu su žmona I. Palucke galėjo įgyti turto, kurio vertė – beveik 345 tūkst. eurų.
„G. Paluckas su sutuoktine I. Palucke, įnešdamas grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius pinigus įsigydamas automobilius, nekilnojamąjį turtą ir vertybinius popierius, panaudojo 800 136,34 Lt ir 58 684,74 Eur, kurių kilmė nežinoma ir nepagrįsta teisėtai gautomis pajamomis“, – teigiama rašte.
„Taip pat Kipro Respublikoje registruota įmonė neatlygintinai perleido G. Paluckui ir I. Paluckei nežinomos kilmės 186 998 Lt vertės turtą ir taip G. Paluckas su I. Palucke apsimestiniais sandoriais įgijo 186 998 Lt vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis“, – nurodoma dokumente.
Beje, netrukus po teisėsaugos žinios, žurnalistinių tyrimų centro „Siena“ vadovas Šarūnas Černiauskas paskelbė naujų faktų apie G. Palucko bylą. Paaiškėjo, kad Generalinė prokuratūra pritaikė areštą ekspremjero turtui: apribota Seimo nario ir jo žmonos teisė disponuoti dviem nekilnojamojo turto objektais – tais pačiais, kurių abejotinos įsigijimo aplinkybės pernai vasarą aprašytos žurnalistiniuose tyrimuose.
Areštuoti objektai – Trinapolio gatvėje esantys apartamentai bei Lvivo gatvėje esantis butas. Turtas areštuotas tą pačią dieną, kai Seimą pasiekė generalinės prokurorės kreipimasis.