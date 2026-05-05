Krašto apsaugos ministro patarėja paskirta A. Žilinskienė

Pasak institucijos, A. Žilinskienė bus atsakinga už strateginės komunikacijos krypties formavimą, taip pat prisidės prie ministerijos komunikacijos stiprinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
„Laikotarpiu, kuomet šalies ir jos piliečių saugumas yra svarbiausia, itin aktualu aiškiai ir tiksliai informuoti visuomenę apie visus vykstančius procesus, būtiną pasiruošimą. Per aiškų žinojimą stiprinti visuomenės pasitikėjimą savo šalies krašto apsauga. Tą laikau svarbiausiu savo darbiniu tikslu“, – pranešime cituojama naujoji ministro patarėja.
A. Žilinskienė turi ilgametę patirtį komunikacijos, žiniasklaidos ir viešųjų reikalų srityse. Prieš prisijungdama prie Krašto apsaugos ministerijos, ji metus dirbo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos etikos kontroliere.
Anksčiau ji taip pat dirbo aplinkos ministro patarėja komunikacijai, daugiau nei dešimtmetį vadovavo Interneto žiniasklaidos asociacijai bei Paramos demokratijai fondui.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)
