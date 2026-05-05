M. Sinkevičius: aš linkęs koalicijos klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį

„Per gegužės mėnesį mes pasižadėjome pasikalbėti – ar per gegužės mėnesį, ar per birželio pradžią“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė M. Sinkevičius.
„Aš po ilgų svarstymų (…) esu linkęs tą klausimą per artimiausią mėnesį uždaryti. Ar taip, ar kitaip, bet vis tik reikia tas diskusijas pabaigti (…). Sprendimas dabar yra pabaigti tas diskusijas per artimiausią mėnesį, vienaip ar kitaip nuspręsti, pasverti gerai ir likimo koalicijoje, tame pačiame formate, pliusus ir minusus, galimybes keisti su, aišku, atitinkamomis pokyčių pasekmėmis. Bet koks politinis judesys sąlygoja ne tik teigiamus dalykus, bet neretai ir tam tikras žalas arba pasekmes“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pariegas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti praėjusį penktadienį vykusio LSDP suvažiavimo metu, tačiau išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Žada kalbėti su R. Žemaitaičiu
LSDP pirmininkas taip pat sako ketinantis pasikalbėti su „aušriečių“ lyderiu R. Žemaitaičiu. Jo teigimu, koalicijoje santykiai tarp partnerių niekada nėra nei itin malonūs, nei itin draugiški, tačiau juos, kokie komplikuoti bebūtų, esą reikia palaikyti.
„Pastaruoju metu nebuvo progos pasikalbėti su R. Žemaitaičiu, bet tą tikrai padarysiu. Turime palaikyti santykį, koks jis bebūtų komplikuotas“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Aš vis bandau tą pasakyti, bet nemanau, kad visi tą įvertins – kokios koalicijos bebūtų, tos koalicijos ir politinės daugumos formatai nėra būrelis draugų, kurie susirenka gerai praleisti laiką kadencijos metu ketverius metus. Ne. Ta konkurencija koalicijų viduje dažnai būna dar didesnė nei lyginant ją su atakomis iš opozicijos. Koalicijos niekada nėra malonus, romantiškas, draugiškas santykis. Jos visą laiką reiškia trintis, nesutarimus, konfliktus, koalicijos partnerių siekius įgyvendinti savo programas“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavimo metu pirmininku išrinktas M. Sinkevičius pareiškė, jog norima koalicijos su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“ klausimą išspręsti per artimiausią mėnesį. Vis dėlto, savo asmeninės pozicijos, koks sprendimas turėtų būti priimtas, politikas tuomet neatskleidė.
ELTA primenta, kad diskusijos dėl tolesnio „aušriečių“ darbo valdančiojoje daugumoje tęsiasi kurį laiką. Jos ir vėl atsinaujino daliai frakcijos narių balsavus prieš Kapčiamiesčio poligono steigimo projektą. Pats politinės jėgos pirmininkas R. Žemaitaitis teigė pokyčių koalicijoje nebijantis.
Be to, kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ yra ne kartą išsakę ir kai kurie LSDP nariai.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad dėl darbo koalicijoje „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais vyksta. Apie tai užsiminė ir šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Politikas tvirtino, jog „minimalūs“ pokalbiai su socdemais vyksta jau pusę metų.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.