M. Sinkevičius neragins G. Palucko trauktis iš frakcijos

„Aš to nedarysiu“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.
„Gali švaistytis patarimais, prašymais, reikalavimais. Bet aš galvoju, kadangi mes vis dar esame komanda, bus galimybė susitikti frakcijoje, susitiksime su frakcijos nariu Palucku, bus galima paklausti, kaip jis dėlioja, kaip mato, ką jis planuoja. (...) Dalykiškai, draugiškai, kolegiškai pašnekėti, išgirsti jo nuomonę iš jo paties ir ne per spaudą pavaryti, kad jis turi traukti ar išeiti – man norėtųsi gyvo pasikalbėjimo“, – akcentavo LSDP lyderis.
Vis tik, pasak jo, G. Palucko istorija kenkia socialdemokratams.
„Manau, kad taip (kenkia – ELTA)“, – dėstė politikas.
Kiek anksčiau M. Sinkevičius teigė – jei jo vadovaujamos politinės jėgos atstovai Seime nepalaikytų siūlymo supaprastinta tvarka panaikinti buvusio premjero G. Palucko teisinę neliečiamybę, užsitrauktų didžiulį jo nepasitenkinimą.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę teigė, kad G. Paluckas turėtų atsisakyti parlamentaro mandato arba trauktis iš Seimo socialdemokratų frakcijos.
Kaip skelbta, balandžio pabaigoje Generalinė prokuratūra pranešė prašanti Seimo panaikinti ekspremjero G. Palucko teisinę neliečiamybę.
Generalinės prokurorės N. Grunskienės Seimui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnį dėl piktnaudžiavimo ir 189-ąjį straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona I. Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę LSDP, teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Praėjusią savaitę „Verslo žinios“ skelbė, kad buvęs premjeras nuo balandžio 21 d. nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje „Emus“. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas.
Tuo metu tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pranešė, kad Generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą.
Pats G. Paluckas TV3 žinioms praėjusį trečiadienį teigė neketinantis atsisakyti mandato. Taip pat naujienų portalui „Lrytas“ jis sakė, kad savo iniciatyva iš frakcijos trauktis neplanuoja.
