Po Celofano išvykos į Baltarusiją – R. Tamašunienės reakcija

Antradienį Seime Vyriausybės pusvalandžio metu R. Tamašunienė teigė, kad Lietuva su Baltarusija teisinėje srityje beveik nebendradarbiauja, todėl, pasak ministrės, nereikėtų stebėtis, kad A. Kandrotas-Celofanas išvyko būtent į minėtą šalį.
„Reikia suprasti santykį mūsų su trečiosiomis valstybėmis. Su Baltarusija konkrečiai mes teturime praktiškai vieną sutartį, pagal kurią dar kažkiek veikia mūsų bendradarbiavimas.
„Kalbant apie šitą konkretų atvejį, tai suprantama, kodėl iš šitos šalies moja mums recidyvistas (A. Kandrotas-Celofanas – ELTA)“, – Seime antradienį kalbėjo R. Tamašunienė, paklausta apie A. Kandroto-Celofano išvyką.
Anot jos, su kai kuriomis trečiosiomis šalimis Lietuvai pavyksta bendradarbiauti efektyviai, šios šalys sutinka perduoti teisėsaugos ieškomus asmenis. Visgi, pasak R. Tamašunienės, dalis trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Baltarusija, su Lietuva šiais klausimais beveik nebendradarbiauja. Dėl to, ministrės teigimu, reikia diskutuoti, kaip spręsti tokias problemas.
„Vertinant (procesų – ELTA) sudėtingumą ir nebaudžiamumo naikinimą, reikėtų tos diskusijos platesnės“, – sakė R. Tamašunienė.
Paskirtas pasižadėjimas neišvykti, tačiau lėktuvu nuskrido į Baltarusiją
Keliose bylose teisiamas aktyvus įvairių protestų dalyvis A. Kandrotas-Celofanas paskelbė išvykęs į Baltarusiją. Apie savo išvyka portalui „Delfi“ patvirtino pats teisiamasis.
„Vakar atvykau į Baltarusiją, atskridau lėktuvu. Manęs pasienyje niekas nesulaikė, čia vykstu jau antrą kartą šiais metais“, – portalui pirmadienį sakė A. Kandrotas-Celofanas.
Anksčiau „Telegram“ kanale paviešintame vaizdo įraše vyras kalbėjo, kad atvyko į Minską spręsti įvairių problemų.
„Kaip sakoma, mylime Tėvynę ne žodžiais, o darbais. Aš jau antrą kartą šiais metais dirbu Minske. Teisingai. Yra rimtų atvejų, daug problemų, kurias reikia išspręsti. Šauniai padirbėta. Sveiki visi. (...) Dar daug ką reikia nuveikti“, – vaizdo įraše kalbėjo A. Kandrotas-Celofanas.
Šiuo metu A. Kandrotui-Celofanui galioja paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tiesa, pats vyras tvirtina manantis, kad išvykęs į Baltarusiją, jis minėto ribojimo nepažeidė, nes esą netrukdo teismo procesams.
Šiuo metu Vilniaus apygardos teisme apeliacine tvarka baigta nagrinėti 2021 m. riaušių prie Seimo byla, kurioje A. Kandrotas-Celofanas rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį – jam skirti keturi metai nelaisvės. Jis pripažintas recidyvistu.
Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jį apeliacine tvarka išnagrinėjo Vilniaus apygardos teismas.
Anksčiau už finansinius nusikaltimus teistas vyras šių metų kovą pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo. A. Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę, nuteistasis pripažintas recidyvistu.
Šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs.
Vilniaus miesto apylinkės teismas balandį pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje A. Kandrotas-Celofanas kaltinamas viešoje vietoje trenkęs visuomenininkui Valdui Bartkevičiui.