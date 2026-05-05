Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: šalies pasieniečiai per parą neapgręžė neteisėtų migrantų

2026 m. gegužės 5 d. 08:36
Lietuvos pasieniečiai pastarąją parą pasienyje su Baltarusija neapgręžė neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Daugiau nuotraukų (2)
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba pirmadienį į savo šalį neįleido 85 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 706.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Susiję straipsniai
Ž. Pavilionis – apie per nagus nuo I. Ruginienės gavusį K. Budrį ir Vašingtone labiau girdimą A. Lukašenką

Ž. Pavilionis – apie per nagus nuo I. Ruginienės gavusį K. Budrį ir Vašingtone labiau girdimą A. Lukašenką

„Prasidės nesuvaldomi procesai“: ekspertai siunčia įspėjimą dėl situacijos Vilniuje

„Prasidės nesuvaldomi procesai“: ekspertai siunčia įspėjimą dėl situacijos Vilniuje

V. Benkunskas skelbia, kad 600 užsieniečių pareiškė norą Vilniuje mokytis lietuvių kalbos

V. Benkunskas skelbia, kad 600 užsieniečių pareiškė norą Vilniuje mokytis lietuvių kalbos

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
 
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Lietuvos ir Baltarusijos pasienisMigrantai iš Baltarusijos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.