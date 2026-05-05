VTEK paragino K. Vilkauską užpildyti lobistinės veiklos deklaraciją

„Komisija priėmė sprendimą pateikti Seimo nariui raginimą, kad jis užpildytų lobistinės veiklos deklaraciją“, – po posėdžio Eltai nurodė G. Sakalauskas.
„Jeigu jis tokio veiksmo nepadarys, neužpildys lobistinės veiklos deklaracijos, tada VTEK turi teisę atlikti tyrimą, kad galimai buvo pažeistas Lobistinės veiklos įstatymas“, – aiškino jis.
Toks sprendimas priimtas po to, kai balandžio pabaigoje Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) kreipėsi į VTEK dėl K. Vilkauskui Interneto žiniasklaidos asociacijos (IŽA) galimai darytos lobistinės įtakos.
„Iš viešai prieinamų duomenų matome, kad Seimo socialdemokratų frakcijos narys ir Kultūros komiteto pirmininkas K. Vilkauskas nedeklaravo jam IŽA darytos lobistinės įtakos, o po jo susitikimų su IŽA registravo žalingas ir visuomeninį transliuotoją politizuosiančias LRT įstatymo pataisas“, – LRT pranešime teigė visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.
Jos teigimu, pagal šias pataisas, LRT būtų buvę pavesta įgyvendinti visuomeninio transliuotojo funkcijas vadovaujantis sutartimi dėl viešųjų paslaugų teikimo, kuri būtų sudaroma su Vyriausybe arba jos įgaliotąja institucija. Analogiškas pataisas prieš tai siūlė ir IŽA. Todėl, LRT nuomone, K. Vilkauskas pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas.
Pats K. Vilkauskas neigė pareiškimus apie jam darytą lobistinę įtaką.