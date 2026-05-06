G. Nausėda: Kapčiamiesčio poligonas sudarys išskirtinai geras sąlygas bendroms Lietuvos ir Lenkijos pratyboms

„Informavau Lenkijos prezidentą, mielą draugą Karolį apie LR Seimo priimtą įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo (…), padėkojau už Lenkijos pusės palaikymą šiuo klausimu ir dar kartą patikinau, kad poligonas bus atviras ir Lenkijos karių bendroms pratyboms, treniruotėms su mūsų kariuomenės daliniais“, – susitikimo su Lenkijos lyderiu metu sakė G. Nausėda.
„Išties, naujasis poligonas sudarys išskirtinai geras sąlygas platesnio masto bendroms Lietuvos ir Lenkijos pratyboms, įskaitant ir karinių naujovių testavimą“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę G. Nausėda pasirašė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimą bei Tauragės poligono praplėtimą numatančius įstatymus.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pristatytame įstatymo projekte siūloma Kapčiamiesčio poligoną padalinti į dvi funkcines zonas, kurių viena būtų skirta manevravimui, o kitoje ketinama įrengti kovinio šaudymo šaudyklas. Pasak Krašto apsaugos ministerijos, šios teritorijos iš viso sudarytų 14,6 tūkst. hektarų plotą.
Pagal projektą, maždaug du trečdaliai numatytos teritorijos atliks karinio mokymo funkciją ir bus skirti manevravimui, taktinio judėjimo pratyboms bei administraciniams pastatams. Šioje dalyje iš viso yra 77 sodybos, jų savininkai ar ten įsikūrę verslai galės rinktis – ar pasilikti, ar per 60 mėnesių turtą parduoti valstybei supaprastinta tvarka.
Tuo metu karinio poligono funkciją atliksianti teritorija su kovinio šaudymo zona bus koncentruota vakarinėje poligono dalyje prie Lenkijos sienos, čia iš viso yra 13 sodybų. Į šią dalį patenkantis privatus nekilnojamasis turtas bei verslai bus išperkami vadovaujantis patvirtintu įstatymu. Individualias turto ir verslų vertinimo paslaugas atliks nepriklausomi turto vertintojai.
Gyventojams bus kompensuojama ir neturtinė žala, kuri sieks 45 minimalių mėnesinių atlyginimų (MMA) dydį – 51,8 tūkst. eurų už sodybą.
Mokomojoje poligono teritorijoje esančių sodybų savininkai per penkerius metus galės apsispręsti, ar likti ten gyventi, ar parduoti savo turtą, už šias sodybas taip pat bus atlyginama pagal palankesnį metodą – atkuriamąją arba lyginamąją jų vertę.
Papildomai tokių sodybų savininkai gaus 22 MMA dydžio moralinę kompensaciją – 25,3 tūkst. eurų už neturtinius praradimus.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.