I. Ruginienė: savaitgalį fiksuotose traukinių avarijose sabotažo nematome

„Ką galiu atsakingai pasakyti – sabotažo mes nematome šiuose atvejuose. Abejuose atvejuose buvo techninės ir žmogaus klaidos. Tas, iš tikrųjų, iš dalies ir džiugina“, – trečiadienį po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Kaip skelbta, trečiadienį ministrė pirmininkė sušaukė atsakingų institucijų pareigūnus ir aptarė situaciją dėl praėjusią savaitę per dvi dienas fiksuotų poros traukinių avarijų.
I. Ruginienė pasidžiaugė, kad incidentų metu nenukentėjo nei žmonės, nei aplinka.
„Bet, be abejo, suprantama, kad pati infrastruktūra yra nukentėjusi ir tam reikės papildomų techninių priemonių“, – dėstė ji.
Tiesa, posėdžio metu nutarta skirti daugiau dėmesio geležinkelio apsaugai – planą su konkrečiais veiksmai per porą savaičių pavesta parengti „Lietuvos geležinkeliams“ bei Susisiekimo ministerijai.
„Aiškiai sutarėme, kad kritinė infrastruktūra turi būti apsaugota. Apsaugota kiek įmanoma labiau. Ir aiškiai sutarėme, kad jeigu tam tikrose vietose reikia daugiau techninių sprendimų, tai jie turi atsitusti“, – pažymėjo Vyriausybės vadovė.
„Po posėdžio galiu aiškiai pasakyti, kad buvo priimtas sprendimas, kad „Lietuvos geležinkeliai“ kartu su Susisiekimo ministerija po dviejų savaičių turi ateiti su detaliu planu, su sprendiniais, kaip galime padidinti kritinės infrastruktūros saugumą – šiuo atveju, geležinkelių vėžių – ir kokie bus aiškūs ir konkretūs sprendiniai įdiegti, išmokstant pamokas, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų“, – pridūrė politikė.
Per dvi paras – dvi traukinių avarijos
Kaip skelbta, praėjusio penktadienio rytą Gudžiūnų stotyje įvyko avarija – iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną, vyko skaldą gabenęs 20–30 traukinio vagonų sąstatas. Trys vagonai nuvažiavo nuo bėgių.
Dėl šio įvykio buvo sutrikęs traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga. Avarija likviduota šeštadienį.
Jau tos pačios dienos vakarą Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo vėžės nuriedėjo iš Vokietijos, Duisburgo, važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai.
Dėl šios avarijos taip pat buvo paveikti keleivių traukinių maršrutai Kaunas–Kybartai–Kaunas, Kaunas–Marijampolė–Kaunas, Vilnius–Mockava–Vilnius. Taip pat įvykis paveikė du tranzitinius traukinius.
Antrosios avarijos vietoje sekmadienį apsilankęs susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad tiksli incidento Jiesioje priežastis paaiškės atlikus tyrimą.
„Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio, dviejų bėgyje. Yra daug įvairių versijų, visos yra vertinamos, viso analizuojamos, nė viena nėra atmetama“, – įvykio vietoje sekmadienį žurnalistams sakė J. Taminskas.
„Kuomet bus atlikti tyrimai, tuomet turėsime aiškų atsakymą, kodėl taip atsitiko“, – pažymėjo jis.
Pirmadienį „Lietuvos geležinkeliai“ pranešė inicijuojantys komisiją, kuri tirs minėtų avarijų priežastis. Taip pat avarijų saugos tyrimus pranešė pradėjusi Teisingumo ministerija, ikiteisminius tyrimus savo ruožtu pradėjo prokuratūra.
