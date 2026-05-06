J. Olekas: balsavime dėl G. Palucko teisinės neliečiamybės naikinimo netikėtumų neturėtų būti

„(Netikėtumų – ELTA) neturėtų būti. Visi suprantame, kad tie klausimai turėtų būti sprendžiami teisėsaugos institucijose. G. Paluckas turės galimybę atsakyti į tuos keliamus klausimus ir tokiu būdu bent iš dalies nuimti tą dėmę, kuri krenta ant Seimo, kaip organizacijos, kad jos nariai yra įtraukiami į tokius procesus“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.
Antradienį generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą G. Palucką baudžiamojon atsakomybėn.
Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka. Netrukus po to jis nurodė ketinantis tęsti darbą Seime, likti socialdemokratų frakcijoje.
J. Oleko teigimu, kaip institucijai, Seimui būtų geriau, jeigu kyšininkavimu ar kitais nusikaltimais inkriminuojami politikai savo pareigose neliktų. Visgi, sakė jis, žmogiškai galima suprasti sprendimą neatsisakyti mandato.
„Mes matome vieną tendenciją — kad tie žmonės, kurie paėmė kyšį ar prisipažino jį paėmę, dažniausiai traukiasi. Tie žmonės, kurie dažniausiai turi savo gynybos sistemą ir nesijaučia padarę to nusikaltimo, kuris yra inkriminuojamas, (…) pasirenka kitą kelią“, – sakė Seimo pirmininkas.
„Kaip institucijai, būtų geriausia, kad nebūtų tų žmonių Seime. Bet, žmogiškai žiūrint, ir gerbiant nekaltumo prezumpciją, turime suprasti, kad ir jie turi galimybę pasilikti ir darbuotis, bendrauti su teisėsauga ir ginti savo interesus“, – tęsė J. Olekas.
Generalinė prokuratūra balandžio pabaigoje pranešė prašanti Seimo panaikinti buvusio ministro pirmininko teisinę neliečiamybę.
Generalinės prokurorės parlamentui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnį dėl piktnaudžiavimo ir 189-ąjį straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Praėjusią savaitę „Verslo žinios“ skelbė, kad buvęs premjeras nuo balandžio 21 d. nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje „Emus“. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas.
Tuo metu tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pranešė, kad Generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
