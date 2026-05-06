J. Olekas: koalicija priima sprendimus, ką nors keisti dabar nebūtų pagrindo

„Aš galiu pasakyti, kad kol koalicijos programa, kuri yra priimtina socialdemokratų daugumai, yra vykdoma ir tie sprendimai priimami, tol koalicija dirba. Jeigu kas nors susikirs – tada bus kalbos kitokios, ką reikia daryti. Mes įsipareigojome žmonėms įvykdyti tam tikrą programą. Mes atėjome į rinkimus su programa, paskui paskelbėme koalicinę programą. Jeigu ją įgyvendinti galėsime toliau, tai koalicija ir dirbs“, – „Žinių radijui“ trečiadienį teigė J. Olekas.
„Aš manau, kad mes priimame sprendimus tuos, kurie reikalingi. Tai keisti ką nors tikrai dabar nebūtų pagrindo“, – pabrėžė jis.
Įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs Mindaugas Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti praėjusį penktadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavimo metu, tačiau išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Susiję straipsniai
Socialdemokratų lyderis taip pat teigė, kad pasikalbės su „aušriečių“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu. Jo teigimu, koalicijoje santykiai tarp partnerių niekada nėra nei itin malonūs, nei itin draugiški, tačiau juos, kokie komplikuoti bebūtų, esą reikia palaikyti.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ yra ne kartą išsakę ir kai kurie LSDP nariai.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad dėl darbo koalicijoje „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais vyksta. Apie tai užsiminė ir šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Politikas tvirtino, jog „minimalūs“ pokalbiai su socdemais vyksta jau pusę metų.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Juozas Olekasvaldančioji koalicijaNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių