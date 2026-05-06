Lietuvos kariuomenė: baigtos pratybos, kurių metu treniruotasi ginti „Suvalkų koridorių“

Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, savaitę trukusių pratybų metu kariniai vienetai iš Lietuvos, Lenkijos bei Lietuvoje dislokuotas Portugalijos vienetas treniravosi greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strategiškai svarbiame sausumos ruože, stiprindami tarpusavio sąveiką ir operacinį suderinamumą.
Pratybų uždarymo renginyje dalyvavo šalies vadovas Gitanas Nausėda, Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Susirinkusiems buvo pristatyta pratybų eiga, naudota ginkluotė bei karinė technika, rezultata, pabrėžiant integruotų gynybos pastangų svarbą ir efektyvumą.
„Suvalkų koridorius“, ypač pasirengimas veikti šiame regione ir jį efektyviai apginti, yra Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų dėmesio centre. Kasmet čia rengiamos pratybos, skirtos treniruoti gynybinių operacijų planavimą ir vykdymą užtikrinant sąveiką su sąjungininkais, patvirtina NATO įsipareigojimą ir realų gebėjimą ginti kiekvieną Aljanso centimetrą.
Susiję straipsniai
Bendros Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių pratybos ir prie jų prisijungiantys JAV bei Portugalijos kariai siunčia aiškią žinią: NATO vienybė išlieka stipri, o sąjungininkų įsipareigojimas kolektyviniam saugumui – nepakitęs“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Skelbiama, jog Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ organizuotose pratybose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pasirengimui veikti galimų grėsmių akivaizdoje, greitam pajėgų pergrupavimui ir perdislokavimui į operacijų rajoną, puolamųjų veiksmų planavimui bei vykdymui, taip pat procedūrų ir tarpusavio sąveikos suderinamumo stiprinimui.
„Tokios pratybos yra labai aiškus signalas, kad Lietuva, Lenkija ir NATO sąjungininkai geba veikti kartu, greitai priimti sprendimus ir realiomis sąlygomis ginti strategiškai svarbias teritorijas. „Suvalkų koridoriaus“ gynyba nėra vien teorinis planas – ją nuosekliai treniruojame kartu su sąjungininkais ant žemės, ore ir vis platesniame daugianacionaliniame formate. Būtent tokios pratybos stiprina mūsų atgrasymą, sąveiką ir pasirengimą veikti tada, kai to labiausiai reikės“, – kalbėjo kariuomenės vadas generolas R. Vaikšnoras.
Pasak kariuomenės, pasibaigus tarptautinėms pratyboms „Narsus Grifonas 2026“ numatomas intensyvesnis karinės technikos judėjimas iš Kalvarijų savivaldybės į karinių vienetų dislokacijos vietas.
Lietuvos kariuomenėRobertas KaunasGitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių