LSDP apklausa: potencialių rinkėjų nuomonės apie koaliciją su „aušriečiais“ skilusios į dvi stovyklas

LSDP užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ apklausa rodo, kad 41,1 proc. potencialių rinkėjų mano, jog koalicija turėtų tęsti darbus dabartinėje sudėtyje, o 42,9 proc. – kad „aušriečių“ koalicijoje turėtų nelikti.
Ši apklausa taip pat rodo, kad 16 proc. potencialių socialdemokratų rinkėjų dėl yra neapsisprendę, kaip turėtų atrodyti tolesnis koalicijos darbas.
Tuo metu 49,3 proc. visų apklausos dalyvių teigia, jog LSDP neturėtų tęsti koalicijos su „Nemuno aušra“, 29,1 proc. visų respondentų mano, jog darbas turėtų būti tęsiamas dabartinėje koalicijos sudėtyje, o 21,6 proc. visų respondentų šiuo klausimu nuomonės neturėjo.
V. Blinkevičiūtė teigia koalicijos problemas matanti: „Tai yra absoliučiai natūralu"
Gyventojų taip pat klausta, kaip, jų manymu, turėtų atrodyti valdančioji koalicija, jeigu į „Nemuno aušros“ vietą būtų ieškoma naujų partnerių.
16,8 proc. visų respondentų teigė, jog į „aušriečių“ vietą turėtų būti priimta Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, 13,6 proc. atsakė, jog tai turėtų būti Liberalų sąjūdis.
Kad tai turėtų būti kitos partijos mano tik 0,7 proc. apklaustųjų, o kad vietoj „aušriečių“ į koaliciją prisijungtų konservatoriai – tik 0,3 proc.
Vis dėlto, didžiausia dalis – 41,2 proc. – mano, jog reikėtų pasilikti Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) atstovus ir dirbti mažumos Vyriausybės sąlygomis.
Nuomonės neturėjo arba nežinojo 27,3 proc. visų respondentų.
Analogiškas klausimas užduotas ir potencialiems LSDP rinkėjams. 51,3 proc. jų mano, jog reikėtų dirbti mažumos Vyriausybės sąlygomis kartu su LVŽKŠS, 22,6 proc. jų teigė, kad vietoje „aušriečių“ turėtų būti demokratai „Vardan Lietuvos“. Liberalų sąjūdžiui palankumą išreiškė 10 proc. potencialių socialdemokratų rinkėjų, o nežino ar neatsakė – 15,7 proc.
Atitinkamai klausta, ar pagerėtų požiūris į LSDP, jei „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo koalicijos. 24,5 proc. visų respondentų teigė, jog požiūris pagerėtų, 15,8 proc. atsakė, jog pablogėtų. Kad požiūris į LSDP nepasikeistų atsakė 45,3 proc. visų respondentų, o nežino ar neatsakė – 14,3 proc.
Tuo metu potencialių LSDP rinkėjų gretose 25,2 proc. atsakė, jog požiūris pagerėtų, 18 proc. – kad pablogėtų, o 47,2 proc. tvirtino, jog požiūris į socialdemokratus nepasikeistų. Dar 9,6 proc. nežinojo atsakymo arba neturėjo nuomonės.
