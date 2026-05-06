V. Juozapaičiui pavadinus K. Vilkauską necenzūriniu žodžiu, etikos sargai pradėjo tyrimą

2026 m. gegužės 6 d. 14:53
Trečiadienį posėdžiavę Seimo etikos sargai nusprendė pradėti tyrimą dėl prieš kelias savaites parlamento Kultūros komiteto posėdžio metu įvykusio incidento, kai konservatorius Vytautas Juozapaitis komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską pavadino necenzūriniu žodžiu.
Etikos ir procedūrų komisijos posėdyje tyrimą nuspręsta pradėti bendru sutarimu.
Kaip skelbta, Kultūros komitetui tęsiant visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą, balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino, jog komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, V. Juozapaitis komiteto pirmininką pavadino „debilu“.
Tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Be to, parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai K. Vilkauskui, esą tai tebuvo emocinė reakcija.
Dėl tokio K. Vilkauskui skirto epiteto į etikos sargus kreipėsi ne tik pats Kultūros komiteto pirmininkas, bet ir „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Tyrimo išvadas rengti pavesta Domui Griškevičiui ir Aušrinei Norkienei.
Seimo Etikos ir procedūrų komisijaKęstutis VilkauskasVytautas Juozapaitis
