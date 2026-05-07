G. Nausėda apie „aušriečių“ kuruojamų Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų veiklą: abejonių kyla

„Tokių abejonių kyla. Manau, į tas abejones geriausiai galėtų atsakyti patys ministrai ir jų komandos. Deja, iki šiol jiems to nepavyko padaryti ir, jeigu jiems to nepavyks padaryti ateityje, tų abejonių tik daugės“, – ketvirtadienį LRT televizijai teigė G. Nausėda.
Pasak šalies vadovo, tai gula į „bendrą mozaiką“ pastarojo meto istorijų, kurios nukreipia dėmesį nuo valstybės priimamų sprendimų.
„Kiekvieną dieną gerokai daugiau nei pusė informacijos yra ne apie tai, ką mes čia ketiname daryti, kokie planai, kokie sprendimai, ką darome užsienio politikos srityje, ką darome saugumo politikos srityje, bet būtent asmeninės istorijos, kurios niekaip nesibaigia ir jų pabaigos nematyti“, – kalbėjo prezidentas.
„Reikėtų turbūt padaryti labai aiškias išvadas, dėl ko šitaip yra. Ar dėl to, kad mes apskritai negalime be skandalų gyventi, ar vis dėlto yra tam tikri faktoriai, tam tikros sudėtinės dalys koalicijoje, kurios aprūpina mūsų viešąją erdvę visais šitais skandalais pastaruoju metu“, – pabrėžė G. Nausėda.
Kaip skelbta, K. Žukauskas asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje trečiadienį paskelbė K. Žuromskui nusiuntęs 10 klausimų.
Dėl K. Žukausko paskelbtų klausimų Seimo nariai penktadienį inicijuoja neeilinį Aplinkos apsaugos komiteto posėdį, kuriame ministro bus prašoma į juos atsakyti. Tiesa, pats K. Žuromskas teigia neturintis ko slėpti ir tvirtina nežadantis atsistatydinti.
Komunikacijos specialistas kelia klausimą, ar ministro patarėjas Skirmantas Pocius galėjo į ministeriją būti paskirtas, K. Žukausko teigimu, medžioklės partnerio ir „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio draugo, Palangos gelbėtojų vadovo Jono Pirožniko nurodymu.
Taip pat atkreipiamas dėmesys į Aplinkos apsaugos departamento (AAD) konkursą. K. Žukauskas kelia klausimą, ar kitas S. Pociaus medžioklės partneris Tomas Barkauskas šiuo metu kandidatuoja ir yra laikomas favoritu laimėti konkursą, taip pat klausiama, ar ministras turi informacijos apie derybas dėl šių pareigų tarp R. Žemaitaičio ir dabartinės Gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorės Mantės Ramanauskienės.
Be to, K. Žukauskas klausia apie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovų, jų aplinkos žmonių, kur ir su kuo medžioja bei kiek iš jų medžioja kartu su R. Žemaitaičiu arba su praeityje teistu verslininku A. Pukeliu-Šviniumi.
Be to, prašoma pakomentuoti situaciją Valstybinėje miškų tarnyboje ir galimus suinteresuotų šalių bandymus daryti poveikį, siekiant palankių tarnybos sprendimų.
Taip pat minimos detalės, esą galimai ministras prieš kelerius metus už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą įsigijo namą viename iš „Nemuno aušros“ vicepirmininko, parlamentaro Roberto Puchovičiaus vystytų projektų „Pašilės namai“ Zujūnuose ir tebėra jam skolingas.
Ministro klausiama, ar šis pažįsta arba gyvai yra susitikęs J. Pirožniką, A. Perminą-Šūdmaišį ar A. Pukelį-Švinių.
Taip pat aiškinamasi, ar ministrui yra žinoma, jog galimai ministro bendrapartiečio, „aušriečio“ Tomo Domarko tėvui priklausančiame žemės sklype pakeista ir išplatinta upės vaga. K. Žukauskas kelia klausimą dėl šių veiksmų teisėtumo.
Be to, komunikacijos specialistas atkreipia dėmesį į, jo teigimu, R. Žemaitaičio draugo Eugenijaus Gvaldos įmonei priklausantį namą pajūryje, kuris, klausimų autoriaus žiniomis, statytas įmonės „Domimaks“ vardu, nors pats pastatų kompleksas panašus į privatų namą, be to, anot K. Žukausko, satelitinės nuotraukos rodo, kad prieš kelerius metus jo vietoje augo miškas.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.
Gitanas NausėdaKarolis ŽukauskasAplinkos ministerija
