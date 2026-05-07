G. Nausėda apie Seime likusį dirbti G. Palucką: norint sumažinti reputacinę žalą, sprendimai turėtų būti principingesni

„Taip, reputacinė žala yra čia, bet norint sumažinti tą reputacinę žalą sau pačiam ir savo partijai ypatingai, sprendimai turėtų būti principingesni, kitokie. Šia prasme, taip, aš esu nusivylęs“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė prezidentas.
„Jų (Seime dirbti liekančių Sauliaus Skvernelio ir G. Palucko – ELTA) pačių sprendimas yra jų pačių sprendimas. Be abejo, tai yra asmeninis apsisprendimas. Aš šituos dalykus matau kiek kitaip“, – akcentavo jis.
Šalies vadovo nuomone, socialdemokratų garbės pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio elgesys bei sprendimai, panašiai situacijai susiklosčius, buvo tinkamesni.
Susiję straipsniai
„Tam, kad galėčiau geriau pagrįsti savo mintį, prisimenu V. Andriukaičio istoriją. Tai yra vienas iš socialdemokratų lyderių, turbūt ir moralinių lyderių, kuris, irgi susiklosčius panašiai situacijai, pasitraukė, apsigynė ir oriai grįžo atgal – jis dabar yra politikoje. Toks modelis man turbūt būtų pats priimtiniausias“, – kalbėjo prezidentas.
Prezidentas: esu priverstas konstatuoti, kad Paluckas ne iki galo pasakydavo
Prieš mažiau nei metus, įsibėgėjus žurnalistiniams tyrimams apie tuometinio premjero G. Palucko praeities bei verslo ryšius, politikas buvo susitikęs situacijos aptarti su prezidentu. Po vieno tokių susitikimų G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas teigė, jog ministro pirmininko paaiškinimai prezidentą įtikino.
Tiesa, dabar G. Nausėda pripažįsta, jog tuometinis premjeras jam veikiausiai pasakė ne viską.
„Melavo – taip negalėčiau sakyti. Deja, esu priverstas konstatuoti, kad jis ne iki galo pasakydavo. Tų susitikimų buvo ne vienas ir ne du. Ne iki galo pasakydavo tai, ką privalėdavo man pasakyti, o tai pasakydavo jau kitame susitikime. Savotiškas informacijos dozavimas, kai vis po arbatos šaukštelį pasakoma daugiau, bet iki galo viskas nepasakoma“, – interviu LRT televizijai kalbėjo prezidentas.
„Tai šiuo atveju aš jau esu atsakęs į panašų klausimą: mes nesame prokurorai, mes neturime būtinų instrumentų, analizės priemonių, kad galėtume priimti teisėsaugos sprendimus. Taip, mes išklausome ir bandome suprasti, ar žmogus iš tikrųjų gali toliau eiti savo pareigas, ar tie argumentai, kuriuos jis pateikia, atrodo svarūs. Bet mūsų sprendimai nepakeičia teisėsaugos institucijų proceso, kuris dabar jau yra prasidėjęs. Galiu pasakyti tik tiek, kad tuo metu pateikta informacija įtikino, bet ji buvo tiesiog ne visa“, – aiškino jis.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Seimas panaikino buvusio premjero, parlamentaro G. Palucko teisinę neliečiamybę. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš – 2, susilaikė – 3 Seimo nariai. Tam, jog būtų panaikinamas parlamentaro teisinis imunitetas, reikia bent 71 Seimo nario balso.
Balsavimo metu prieš balsavo demokratų frakcijos atstovas Dainius Varnas bei „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Susilaikė „Nemuno aušros“ atstovai Lina Šukytė-Korsakė, Saulius Bucevičius bei Kęstutis Bilius. Vis tik, pasibaigus balsavimui D. Varnas tikino suklydęs ir prašė jo balsą protokolui užskaityti „už“. Tuo metu pats G. Paluckas balsavime nedalyvavo.
Antradienio rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą G. Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė.
Generalinės prokurorės parlamentui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnį dėl piktnaudžiavimo ir 189-ąjį straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Gitanas NausėdaGintautas PaluckasLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)
Rodyti daugiau žymių