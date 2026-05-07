G. Nausėda situaciją koalijoje pavadino „bardaku“

„Tas bardakas koalicijoje neturėtų tęstis amžinai. Šiuo atveju socialdemokratai tikrai turi galimybę priimti ryžtingus sprendimus. Jeigu jie to nepadarys iki šio mėnesio pabaigos arba šioje pavasario sesijoje, klausimas, ar apskritai jie pajėgs tokius sprendimus priimti ateityje (…). Šitoje vietoje turbūt reikėtų labai aiškiai apsispręsti – dedame tašką arba nepaliekame amžino daugtaškio“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė G. Nausėda.
„Aš vis apie tą kantrybės taurę galvoju. Manau, kažkur joje yra skylė. Kai jau atrodo pasiekia kantrybės taurės kraštus, žiūrėk – iš kažkur pradeda varvėti ir ta kantrybės taurė vėl pustuštė. Kantrybė yra geras bruožas ir, be jokios abejonės, kartais ji labai padeda žmogui. Bet aš nežinau, ar šiuo atveju šiai partijai auksinė kantrybė pasitarnaus. Jeigu tikrai yra dalykų, dėl kurių valdančioji koalicija tampa beprasmė arba labai sunkiai suvokiama – šiuo atveju kalbame apie nacionalinio saugumo prioritetą, – ir kai viena iš partijų balsuoja taip, kaip jai patinka, transliuoja savo mintis, kad ji visiškai su šituo sprendimu nesutinka (aš kalbu apie Kapčiamiestį), bet leidžia kai kuriems savo frakcijos nariams balsuoti kitaip, tai yra, atsiprašau, bardakas“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs Mindaugas Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti praėjusį penktadienį vykusio LSDP suvažiavimo metu, tačiau išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Socialdemokratų lyderis taip pat teigė, kad pasikalbės su „aušriečių“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu. Jo teigimu, koalicijoje santykiai tarp partnerių niekada nėra nei itin malonūs, nei itin draugiški, tačiau juos, kokie komplikuoti bebūtų, esą reikia palaikyti.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ yra ne kartą išsakę ir kai kurie LSDP nariai.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad dėl darbo koalicijoje „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais vyksta. Apie tai užsiminė ir šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Politikas tvirtino, jog „minimalūs“ pokalbiai su socdemais vyksta jau pusę metų.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Gitanas Nausėda, Remigijus Žemaitaitis, Nemuno aušra
