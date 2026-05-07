J. Zailskienė apie demografinę krizę: svarstome rengti akciją, kur bus galima susipažinti, pašokti

Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti.
Tada J. Zailskienė užsiminė ir apie svarstomą senųjų diskotekų grąžinimą, esą „vyresnio amžiaus žmonės mielai eina šokti, todėl reikia ir jaunimui kažką tokio organizuoti“.
„Tas pasakymas, kad galbūt reikėtų tų senųjų diskotekų, buvo kaip palyginimas, jog tai buvo galimybė žmonėms susipažinti. Diskotekos buvo ir mokyklose, ir universitetuose, ir kolegijose, kultūros centruose, kur tik nori. Dabar to nėra – daug kas naktinių klubų nelaiko gera vieta susipažinti“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė ji.
„Mes jau kalbame ir su savo specialistais, kalbame su verslu, kultūros darbuotojais. (...) Tiesą sakant, mes rudenį galvojame organizuoti akciją su galimybe žmonėms susipažinti, pašokti, bet su ta pačia mintimi – pasižiūrėkime vienas į kitą, kurkime šeimas, gelbėkime Lietuvą, nes čia jau yra nebejuokinga“, – pridūrė ministrė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovė teigė, kad kol kas akciją būtų planuojama rengti tik Vilniuje. Taip pat ji pažymėjo, kad rugpjūtį pradedama socialinė akcija „Dėl šeimos“.
„Mes turime kalbėti apie tai, turime kalbėti apie lietuvių tautos išlikimą ir turime tą daryti visi kartu – kartu su žiniasklaida, su politikais, su verslu. Manau, kad tai bus vienas iš renginių, kuris prisidės prie to“, – aiškino J. Zailskienė.
Gegužės viduryje – šeimoms draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai, reklamjuostės
Be to, pasak ministrės, gegužės 15 dieną minimos Tarptautinės šeimos dienos proga bus apdovanota draugiškiausia šeimai savivaldybė.
„Tas renginys mums padės inventorizuoti, ką savivaldybės daro, nes tikrai ir jos skiria (išmokas – ELTA) ir gimus vaikui, ir kūdikio krepšelius, ir įrengia žaidimų aikšteles, ir darželiai, visa kita“, – kalbėjo ministrė.
Taip pat tądien ministerijų svetainėse turėtų atsirasti reklaminės juostos „Viskas šeimai“, kuriose, kaip ji anksčiau teigė, bus galima rasti viską, kas yra daroma šeimai vienoje ar kitoje ministerijoje, įstaigoje.
„Jis jau yra sukurtas, jau buvo pristatytas ir šeimos politikos taryboje. Jis bus išsiųstas visoms ministerijoms, savivaldybėms“, – aiškino ministrė.
Turime padėti žmonėms, kurie nori turėti vaikų
Seime kelią skinantis atnaujintam Pagalbinio apvaisinimo projektui, SADM vadovė akcentavo, kad tai ženkliai padidintų vaikų gimstamumą. Pasak jos, valstybė turi padėti gyventojams, norintiems turėti vaikų.
„Man atrodo, kad svarbiausia, jog vaikas augtų su mylinčiais tėvais, mylima mama. Ir neturėtų būti reikšmės, dėl ko ir kaip tai atsitiko. Pagal paskaičiavimus, dirbtinis apvaisinimas kasmet padidintų vaikų gimstamumą bent 700 vaikų – tai yra tikrai ženklus skaičius. Manau, kad mes turime padėti žmonėms, kurie nori turėti vaikų“, – kalbėjo ji.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
SADM vadovė pažymėjo, kad sudaryta padėtis mamoms yra labai gera, tačiau kai kurias priemones siekiama plėsti.
Kaip skelbta, kiek anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo, jog vis gilėjant demografinei krizei jis rengiasi teikti iniciatyvą dėl nulinio gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifo daugiavaikiams tėvams.
Tarp kitų siūlymų – darbo užmokesčio atskaitymų taikymas mokant pelno mokestį darbdaviams, įdarbinantiems daugiavaikius tėvus.
ELTA primena, kad Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato atlikta gimstamumo prognozė iki 2035 m. rodo, kad Lietuvoje gimstamumo kreivė visą laiką tik žemės.
Jūratė ZailskienėVyriausybėSocialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)
