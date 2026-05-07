M. Sinkevičius: LSDP nemato pagrindo prieštarauti G. Palucko imuniteto panaikinimui, frakcija balsavime dalyvaus

„Socialdemokratų pozicija buvo ir išlieka aiški: Seimo nario teisinė neliečiamybė negali būti naudojama kaip apsauga nuo atsakomybės dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė M. Sinkevičius.
„LSDP nemato pagrindo prieštarauti Seimo nario Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimui. LSDP frakcija dalyvaus balsavime ir palaikys nutarimą, kuriuo būtų sudaryta galimybė patraukti Seimo narį Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn“, – akcentavo jis.
Be to, LSDP pirmininkas pabrėžė, kad teisinės neliečiamybės panaikinimas nesprendžia G. Palucko kaltės klausimo.
„Teisinės neliečiamybės institutas skirtas užtikrinti parlamentarų apsaugą nuo galimo politinio susidorojimo ar nepagrįsto teisėsaugos spaudimo. Spręsdamas dėl neliečiamybės panaikinimo, Seimas nesprendžia asmens kaltės klausimo – vertinama tik tai, ar yra pakankamas teisinis pagrindas leisti atlikti baudžiamojo proceso veiksmus“, – dėstė M. Sinkevičius.
„Dėl jo kaltės ar nekaltumo gali spręsti tik teismas“, – pabrėžė jis.
Seimas ketvirtadienį turėtų apsispręsti dėl buvusio premjero, parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo. Tam, jog būtų panaikinamas parlamentaro teisinis imunitetas, reikia bent 71 Seimo nario balso.
Tiesa, jau posėdžio išvakarėse „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis Eltai nurodė, jog nepalaikys siūlymo panaikinti G. Palucko imunitetą. Tuo metu bent 6 jo vadovaujamos frakcijos nariai esą nedalyvaus posėdyje, kur bus sprendžiamas šis klausimas.
Savo ruožtu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė teigė besitikinti, kad kolegos pritars G. Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimui. Pasak parlamentarės, frakcijoje laikomasi aiškios pozicijos – politikai neturėtų dangstytis Seimo nario teisiniu imunitetu, o teisėsauga privalo turėti galimybę atlikti savo darbą. Anot O. Leiputės, ši pozicija buvo išsakyta frakcijos nariams.
Kaip skelbta, antradienio rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą G. Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė.
Generalinės prokurorės parlamentui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnį dėl piktnaudžiavimo ir 189-ąjį straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
