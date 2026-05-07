Mirė 49-erių Kelmės rajono tarybos narė Lina Samulytė

Skaudžia žinia feisbuke ketvirtadienį pasidalijo jos bendražygis, Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis.
„Lina, Tu nebuvai iš tų, kurie pasiduoda. Atsisveikiname tik su Tavo kūnu, tačiau Tavo dvasia ir toliau liks su mumis – mokydama, kaip kopti į kalnus, kaip eiti prieš vėją, kaip nepalūžti kovojant už Meilę, Tiesą ir Gyvybę. Ilgėsimės Tavo stiprybės, šviesos, nuoširdumo ir tikėjimo tuo, ką darei.
Tegul Tavo kelias būna šviesus ir ramus Rojaus soduose. Nuoširdžiai užjaučiame Linos Samulytės artimuosius, gimines, bičiulius ir visus, kuriems jos netektis yra skaudi.
Netekę Kelmės rajono tarybos opozicijos lyderės Linos Samulytės liūdi ir gedi opozicijos bendražygiai“, – rašė D. Ivoškis.