Naujausioje apklausoje – smūgis I. Ruginienei: jau aplenkė ir V. Blinkevičiūtė

Balandžio 18–28 dienomis atlikto tyrimo duomenys rodo, jog I. Šimonytę prie Vyriausybės vairo matytų 16,8 proc. gyventojų (kovą – 15,3 proc.), V. Čmilytei-Nielsen šį postą patikėtų 5,7 proc. apklaustųjų (kovą – 7,8 proc.), o R. Žemaitaitį tinkamiausiu šioms pareigoms užimti laiko 5,5 proc. respondentų (kovą – 4,9 proc.). Tuo metu ketvirtąją reitingų lentelės vietą užima buvusi LSDP vadovė, dabartinė partijos garbės pirmininkė V. Blinkevičiūtė. Ją premjerės poste matančių gyventojų dalis per mėnesį pakilo nuo 1 iki 3,9 proc.
Dabartinė Vyriausybės vadovė I. Ruginienė, kaip rodo apklausos rezultatai, su Kauno meru Visvaldu Matijošaičiu bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininku Aurelijumi Veryga dalinasi 5–7 vietas. I. Ruginienę, kaip tinkamiausią pareigoms, mato 3,5 proc. apklaustųjų. Prieš mėnesį tokios pozicijos laikėsi dvigubai daugiau – 7,5 proc. respondentų. Tuo metu Kauno merą Vyriausybės vadovo poste prieš mėnesį būtų matę 1,6 proc. apklaustųjų, o A. Verygą – 3,2 proc. gyventojų.
Vyriausybei vadovauti tinkamiausių asmenų dešimtuką užbaigia Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas (balandį – 2,4 proc., kovą – 3 proc.), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius (balandį – 2,4 proc., kovą – 2,2 proc.) bei buvęs premjeras, demokratas Algirdas Butkevičius (balandį – 2 proc., kovą – 1,9 proc.).
I. Kižienė, N. Cesiulis, M. Lingė: socdemai turi naują A. Brazauską?
Vyriausybės darbą neigiamai vertina 74 proc. gyventojų
Tuo metu gyventojų pasitikėjimas I. Ruginienės vadovaujamu Ministrų kabinetu ir toliau krenta. Kaip rodo apklausos rezultatai, balandį Vyriausybės darbą nepalankiai vertino daugiau nei 74 proc. apklaustųjų.
40,7 proc. respondentų sakė Ministrų kabineto darbą vertinantys greičiau neigiamai (kovą – 41,8 proc.), o 33,5 proc. gyventojų – neigiamai (kovą – 29,4 proc.)
Susiję straipsniai
Teigiamai Ministrų kabineto veiklą pastarosios apklausos metu vertino 1,5 proc. respondentų (kovą – 2,7 proc.), o greičiau teigiamai – 16 proc. (kovą – 15,7 proc.)
Tuo metu į klausimą neatsakiusių gyventojų dalis per mėnesį sumažėjo nuo 10,4 iki 8,3 proc.
Partiniuose reitinguose toliau pirmauja konservatoriai, auga palaikymas valstiečiams
Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, didžiausia gyventojų dalis, kaip ir praėjusį mėnesį, balsuotų už Lauryno Kasčiūno vadovaujamus Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus (TS–LKD), o antroje vietoje liktų socialdemokratus ir liberalus aplenkusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), vadovaujama Aurelijaus Verygos, rodo naujausia „Delfi“ užsakymu atlikta visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ apklausa.
Balandžio 18–28 dienomis atlikto tyrimo duomenys rodo, jog už konservatorius būtų balsavę 15,8 proc. gyventojų. Ankstesnį mėnesį palaikymas šiai politinei jėgai siekė 15,1 proc.
Tuo metu LVŽS, ankstesnės apklausos metu likusi penktoje reitingų lentelės vietoje, per mėnesį aplenkė tiek Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP), tiek Liberalų sąjūdį – balandį už šią politinę jėgą būtų rinkęsi balsuoti 8,5 ptoc. respondentų (kovą – 5,5 proc.).
Toliau daugiausiai gyventojų palaikymo turinčių partijų lentelėje rikiuojasi Viktorijos Čmilytės-Nielsen vedami liberalai, už kuriuos rinktųsi balsuoti 7,7 proc. apklaustųjų (kovą – 8,8 proc.), Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama LSDP, palaikoma 7,6 proc. gyventojų (kovą – 8,8 proc.), bei Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“. Šią politinę jėgą palaikytų 6,6 proc. respondentų. Ankstesnės apklausos metu už šią partiją būtų balsavę 5,9 proc. gyventojų.
Politinių partijų reitingų lentelę užbaigia Vytauto Sinicos vadovaujamas Nacionalinis sąjūdis, už kurį balsuotų 3,6 proc. gyventojų (kovą – 3,1 proc.), europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus vedama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ (balandį – 3,3 proc., kovą – 4,8 proc.) bei į parlamentą per 2024 m. rinkimus nepatekusi Laisvės partija, vedama Vytauto Mitalo (balandį – 2,2 proc., kovą – 3,5 proc.). Likusi gyventojų dalis į klausimą neatsakė (21 proc.) arba teigė, jog apskritai nebalsuotų (15,2 proc.).
„Delfi“ užsakymu visuomenės apklausą balandžio 18–28 dienomis atliko bendrovė „Spinter tyrimai“. Tyrime dalyvavo 1021 asmuo nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Taikytas kombinuotas apklausos metodas: telefoninės apklausos būdu ir internetu. Tyrimo paklaida – 3,1 proc.
Vilija BlinkevičiūtėInga Ruginienėreitingai
Rodyti daugiau žymių