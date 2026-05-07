Pas Vilniaus administracijos direktorių A. Bužinską pareigūnai atliko kratas

Politikas nurodo, jog policijos pareigūnai tokį sprendimą argumentavo tuo, jog esą konservatorius neatvyko į suplanuotą apklausą.
„Prieš gerus penkerius metus Vilniaus miesto savivaldybė pasitvirtino gatvių standartą. Ne paslaptis, kad tai buvo politinis sprendimas, priimtas buvusios vadovybės. Ne naujiena ir tai, kad tuomet ėjau administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas ir būtent pavaduodamas tuometinę vadovybę, pasirašiau šį dokumentą. 2024 metais teismas šias gaires pripažino neįsigaliojusiomis.
Administracija buvo apie šį sprendimą informuota. Teisėsaugai atlikus tyrimą ir nustačius, kad gatvių standartą pavieniai darbuotojai vis dar taikė, kolegas informavome pakartotinai. Vos pradėjus darbą šioje kadencijoje, mero sprendimu apskritai pakeitėme kryptį ir gatvių siaurinimą sustabdėme – iš principo tokių sprendinių net ir miesto projektuose netaikome. Manėme, kad čia klausimas ir užsidarė“, – rašė jis.
G. Paluckui – žinia iš Vilniaus m. savivaldybės: priskaičiuota 3,7 tūkst. eurų palūkanų
„Bet mano didelei staigmenai, šiandien policijos pareigūnai mano namuose ir kabinete atliko kratą. Pirminėmis žiniomis – nes neatvykau į policijos apklausą dėl tolimesnio gatvių standarto naudojimo. Tačiau įdomiausia, kad šaukimo į apklausą negavau“, – nurodė A. Bužinskas.
Sostinės savivaldybės administracijos direktorius tvirtina kartu su kolegomis nuodugniai patikrinęs ir asmeninį, ir darbinį elektroninius paštus, fizines pašto dėžutes, tačiau neradęs jokio kvietimo į policijos apklausą. Taip pat, anot jo, nesulaukta ir jokio pareigūnų skambučio.
A. Bužinskas tvirtino, jog į apklausą būtų atvykęs bet kokiu atveju, jeigu tik būtų apie tai žinojęs.
„Šiuo metu esu atostogose – išvykęs su Vilniaus Rytu parsivežti Čempionų lygos taurės, todėl apie patikrą sužinojau iš žmonos ir kolegų, patys aiškinamės, kas įvyko“, – rašė jis.
„Mano žiniomis, iš namų buvo paimta tik mano močiutės Vilhelminos planšetė su jos ir jos draugių nuotraukomis“, – pridūrė administracijos direktorius.
Nors stebėjosi, kaip šiais laikais vis dar įmanoma, kad asmuo nebūtų informuotas apie šaukimą į apklausą, A. Bužinskas tvirtino gerbiantis pareigūnų darbą ir dėkojo jiems už profesionalumą ir empatiją.
„Nesuprantu, kaip šiais laikais įmanoma, kad žmogus nebūtų informuotas apie šaukimą ir kodėl kitas žingsnis – ne skambutis dėl atvykimo, o krata. Gerai, kad namuose buvo žmona, nes papildomą vyšnią ant torto turėčiau dar ir gaisrininkų pagalba išlaužtas namų duris.
Apie patį turinį – svarbu suprasti, kad savivaldybėje dirba daugiau nei 1000 darbuotojų – jie gali klysti, bet gatvių standartas sistemine prasme nebebuvo taikomas po teismo sprendimo“, – įrašą apibendrino konservatorius.
Lrytas kreipėsi į atsakingas institucijas platesnio komentaro apie vykdytas kratas.
Kaip rašė naujienų agentūra BNS, jų žiniomis, kratas vykdė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-asis skyrius. Agentūros teigimu, ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo piktnaudžiavimo ir galimo tarnybos pareigų neatlikimo.