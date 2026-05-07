K. Žuromskas sureagavo į K. Žukausko klausimus: atsistatydinti nežadu, neturiu, ko slėpti

Dėl K. Žukausko paskelbtų klausimų Seimo nariai penktadienį inicijuoja neeilinį Aplinkos apsaugos komiteto posėdį, kuriame ministro bus prašoma į juos atsakyti.
„Dėl visų visuomenininko (...) užduodamų klausimų pats paprašiau paankstinti neeilinį Aplinkos apsaugos komiteto posėdį, kuris buvo planuojamas skelbti pirmadienį, (...) paprašiau, kad jis būtų rytoj, nes pirmadienį ir antradienį būsiu komandiruotėje. Tiek raštu į visus klausimus, kiek man yra žinoma, atsakysiu, taip pat atsakysiu rytoj (komiteto posėdyje – ELTA)“, – ketvirtadienį Seime kalbėjo ministras.
„Atsistatydinti nežadu, neturiu, ko slėpti ir detaliau pakomentuosiu rytoj tiek raštu, tiek neeilinio Aplinkos (apsaugos komiteto – ELTA) posėdžio metu“, – pridūrė K. Žuromskas.
Taip jis kalbėjo po to, kai Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė atkreipė dėmesį į anksčiau su „Nemuno aušros“ finansavimu susijusia istorija, kurioje figūravo ir ministras, taip pat prašė atsakyti į dalį komunikacijos specialisto užduotų klausimų.
„Ministre, jau šešėlis buvo kritęs ant jūsų veiklos, kai jūs viešai teigėte, kad neįnešinėjote grynaisiais pinigais į savo asmeninę sąskaitą partijai skirtų pinigų, kuriuos po to pervedėte partijai. Paskui paaiškėjo, kad ta informacija vis dėlto buvo tokia, kokią jūs neigėte. Jau yra palaužtas pasitikėjimas ir tas klausimas liko kabėti. Tačiau jums daugėja klausimų (...) jau iš jūsų, kaip ministro, srities, kur meta šešėlį dėl veiklos organizavimo, dėl pažinčių „, – akcentavo konservatorius.
Jis K. Žuromsko klausė, ar šis pažįsta, K. Žukausko teigimu, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio draugą ir medžioklės partnerį, Palangos gelbėtojų vadovą Joną Pirožniką, kriminalinio pasaulio veikėją Aurelijų Perminą-Šūdmaišį bei anksčiau teistą verslininką Arūną Pukelį-Švinių. Taip pat, kada susipažino su savo patarėju Skirmantu Pociumi bei, ar tiesa, kad jį rekomendavo J. Pirožnikas.
„Nežinau, kam tas šešėlis krenta ir kam yra nepasitikėjimas. Man atrodo, tiek Vyriausybės kolegos, tiek Aplinkos ministerijos kelegos čia galėtų pasakyti. Nepažįstu asmeniškai nei vieno iš jūsų išvardytų asmenų, o patarėją S. Pocių aš pažinau nuo tada, kai pradėjau eiti pareigas aplinkos viceministro“, – atsakė K. Žuromskas.
„Dėl galimų visokių sąsajų medžioklėje ar ne medžioklėje – aš nesu medžiotojas, medžioklėje nedalyvauju ir nežinau“, – pridūrė jis.
Nusiuntė 10 klausimų
K. Žukauskas asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje trečiadienį paskelbė K. Žuromskui nusiuntęs 10 klausimų.
Komunikacijos specialistas kelia klausimą, ar ministro patarėjas S. Pocius galėjo į ministeriją būti paskirtas, K. Žukausko teigimu, medžioklės partnerio ir „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio draugo, Palangos gelbėtojų vadovo J. Pirožniko nurodymu.
Taip pat atkreipiamas dėmesys į AAD konkursą. K. Žukauskas kelia klausimą, ar kitas S. Pociaus medžioklės partneris Tomas Barkauskas šiuo metu kandidatuoja ir yra laikomas favoritu laimėti konkursą, taip pat klausiama, ar ministras turi informacijos apie derybas dėl šių pareigų tarp R. Žemaitaičio ir dabartinės Gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorės Mantės Ramanauskienės.
Be to, K. Žukauskas klausia apie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovų, jų aplinkos žmonių, kur ir su kuo medžioja bei kiek iš jų medžioja kartu su R. Žemaitaičiu arba su praeityje teistu verslininku A. Pukeliu-Šviniumi.
Be to, prašoma pakomentuoti situaciją Valstybinėje miškų tarnyboje ir galimus suinteresuotų šalių bandymus daryti poveikį, siekiant palankių tarnybos sprendimų.
Taip pat minimos detalės, esą galimai ministras prieš kelerius metus už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą įsigijo namą viename iš „Nemuno aušros“ vicepirmininko, parlamentaro Roberto Puchovičiaus vystytų projektų „Pašilės namai“ Zujūnuose ir tebėra jam skolingas.
Ministro klausiama, ar šis pažįsta arba gyvai yra susitikęs J. Pirožniką, A. Perminą-Šūdmaišį ar A. Pukelį-Švinių.
Taip pat aiškinamasi, ar ministrui yra žinoma, jog galimai ministro bendrapartiečio, „aušriečio“ Tomo Domarko tėvui priklausančiame žemės sklype pakeista ir išplatinta upės vaga. K. Žukauskas kelia klausimą dėl šių veiksmų teisėtumo.
Be to, komunikacijos specialistas atkreipia dėmesį į, jo teigimu, R. Žemaitaičio draugo Eugenijaus Gvaldos įmonei priklausantį namą pajūryje, kuris, klausimų autoriaus žiniomis, statytas įmonės „Domimaks“ vardu, nors pats pastatų kompleksas panašus į privatų namą, be to, anot K. Žukausko, satelitinės nuotraukos rodo, kad prieš kelerius metus jo vietoje augo miškas.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.