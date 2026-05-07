Prieš balsavimą dėl G. Palucko neliečiamybės – ironiškas M. Lingės pasiūlymas

Šiame Seime jau yra taip nutikę, kad svarbių balsavimų metų dalis parlamentarų staiga išgaruoja iš Seimo salės, savo nebalsavimą motyvavę ir tokiomis priežastimis kaip netikėtai pašlijusi savijauta.
Kaip trečiadienį rašė Lrytas, „Nemuno aušros“ atstovai neslepia, kad tarp jų bus tokių, kurie nepritars G. Palucko imuniteto naikinimui ir ragina kreipti žvilgsnį į pačius „socdemus“.
Ketvirtadienį, prieš pat Seimo posėdį vykusio Seniūnų sueigos posėdžio metu, konservatorius Mindaugas Lingė parlamento kolegoms turėjo ir pasiūlymą.
„G. Paluckas vis dar vairuoja trečdalį Vyriausybės“: Š. Černiauskas prabilo apie keistą socdemų elgesį
„Turėčiau pasiūlymą, naudodamasis proga, kadangi posėdyje dalyvauja Seimo kancleris. Skaitėme čia tuos įvairius planus žiniasklaidoje dėl šiandienos, kad gali su ta neliečiamybės naikinimo situacija būti taip, kaip jau yra buvę atvejų, kada Seimo nariai išsivaikšto, subloguoja ar dar kitos priežastys ištinka.
Tai pora tokių idėjų – gal Seimo kancleris galėtų pasirūpinti, kad nedirbtų valgykla iki 11 valandos, kažkas kažko nesuvalgytų netinkamo arba neužsibūtų toje valgykloje?“ – teiravosi M. Lingė.
Susiję straipsniai
Intriga dėl G. Palucko likimo: „aušriečiai“ ties pagalbos ranką, atidžiau pasižiūrėti patys ragina į „socdemus“
Konservatorius taip pat pasiūlė į pagalbą Seime pasitelkti budinčius medikus.
„Gal net ir reikėtų pagalvoti apie budinčio medicinos ekipažo išsikvietimą, jeigu vėl kas nors prie Seimo salės subloguotų, validolio reikėtų kokio greituoju būdu paduoti.
Tai apsidrausti, prevenciškai“, – idėją iškėlė jis.
Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė už tokį pasiūlymą padėkojo, bet panašu, kad jis jos per daug nesužavėjo.
„Jeigu jums tokių priemonių reikės, tai frakcijoje turbūt turite ir medikų, ir visų kitų žmonių, bet manau, kad mes čia negalėtume niekaip riboti žmonių galimybių aplankyti ar tualetą, ar medicinos kabinetą“, – aiškino ji.
Į tai ką atsakyti turėjo ir „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis, paraginęs konservatorių pasižiūrėti į veidrodį ir prisiminti seną istoriją, kai šie gelbėjo Mantą Adomėną.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį nurodė, kad bendražygiai, kurie nepalaikys siūlymo supaprastinta tvarka panaikinti G. Palucko teisinę neliečiamybę, užsitrauks didžiulį jo nepasitenkinimą.
Tačiau, Lrytas žiniomis, LSDP frakcijos posėdyje M. Sinkevičius nebuvo toks kategoriškas. Jis esą nurodė, kad frakcijos nariai turi balsuoti už imuniteto naikinimą, tačiau tiems, kurie dėl vienokių ar kitokių aplinkybių norėtų spausti mygtuką prieš, leido išeiti pasivaikščioti, kitaip tariant, balsavime nedalyvauti.
Generalinės prokurorės parlamentui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnį dėl piktnaudžiavimo ir 189-ąjį straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys G. Paluckas su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę socialdemokratų partijoje, teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Mindaugas LingėGintautas PaluckasSeimas
Rodyti daugiau žymių