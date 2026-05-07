Pristatyta A. Jakavonienės kandidatūra į vaiko teisių apsaugos kontrolieres, B. Sabatauskaitės – į lygių galimybių

Į vaiko teisių apsaugos kontrolieres siūloma Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės pavaduotoja Alina Jakavonienė.
„(…) Mano siūlymas į šias pareigas skirtis A. Jakavonienę, kuri yra patyrusi vaiko teisių apsaugos specialistė, ilgametė darbuotoja ir turinti sukaupusi profesinę patirtį, kuri reikalinga atlikti šias pareigas“, – pristatydamas jos kandidatūrą iš Seimo tribūnos kalbėjo J. Olekas.
Prisistatydama Seimo nariams kandidatė pabrėžė matanti šias pareigas kaip didelę atsakomybę gerinti vaiko teisių apsaugą šalyje.
„Vaiko teisės nėra abstrakti deklaracija. Jos turi veikti kasdienybėje, visose aplinkose, kuriose vaikas gyvena, auga, mokosi ir bręsta. Todėl šias pareigas pirmiausia matau kaip atsakomybę už realų vaikų gyvenimą, o ne tik už formalius, teisinius sprendimus“, – kalbėjo A. Jakavonienė.
„Vaiko teisių apsaugos srityje dirbu nuo 2008 m. (…) Svarbiausia, ką man davė ši patirtis, kad vaiko apsauga tai nėra tik teisinis reglamentavimas. Tai yra realus institucijų veikimas ir įgyvendinimas praktikoje“, – tęsė ji.
Jei būtų paskirta į šias pareigas, A. Jakavonienė teigė savo vaidmenį matanti „kaip atsakingą tęstinumą užtikrinant ir išlaikant institucijos profesionalumą, nepriklausomumą ir autoritetą“. Kartu kandidatė teigė matanti poreikį gerinti problemines sritis.
Potvarkį, kuriuo A. Jakavonienė siūloma į šias pareigas, Seimo pirmininkas registravo antradienį.
Anksčiau A. Jakavonienė dirbo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktore.
Dabar Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovauja Edita Žiobienė. Šias pareigas ji eina nuo 2010 m. Pastaroji jos penkerių metų kadencija yra pasibaigusi sausio 7 dieną.
Darbą siūlomą tęsti B. Sabatauskaitei
Antrai kadencijai į lygių galimybių kontrolierės pareigas siūloma skirti teisininkę Birutę Sabatauskaitę. Jos kadencija yra pasibaigusi balandžio 1 d.
„B. Sabatauskaitė garbingai ir sėkmingai baigė vieną kadenciją šioje pozicijoje (…). Jos pasirengimas, išsilavinimas, sukaupta patirtis ir darbas Žmogaus teisių centre parodė, kad mes turime gerą, pasiruošusį darbuotoją, kuris gali šias pareigas užimti“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo parlamento vadovas.
B. Sabatauskaitė pabrėžė, kad pirmosios savo kadencijos metu daug dėmesio skyrė visuomenės informavimui apie diskriminaciją ir priekabiavimą. Kandidatė teigė pastebėjusi įšaugusį susidomėjimą lygiomis galimybėmis.
„Drąsiai galiu konstatuoti, kad išaugo susidomėjimas lygiomis galimybėmis – tiek visos visuomenės, valstybės ir savivaldybės institucijų, verslo atstovų, darbdavių, švietimo įstaigų ir paslaugų teikėjų tarpe. Tai rodo ir pernai metų rekordinis kreipimųsi skaičius į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą“, – kalbėjo kandidatė.
„Išaugęs kreipimųsi skaičius rodo ir tai, kad strateginės veiklos rezultatai pasiteisina. Kartu su komanda dėjome didžiules pastangas, siekdami susitikti su įvairiomis visuomenės grupėmis“, – dėstė ji.
B. Sabatauskaitė tikino toliau skirsianti dėmesį lygių galimybių užtikrinimui visoje Lietuvoje.
ELTA primena, kad teisininkę B. Sabatauskaitę į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadovės pareigas pasiūlė tuometė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė–Nielsen. Ši kandidatūra buvo kritikuojama dėl neva galimų susitarimų tarp valdančiųjų ir opozicinės Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos, kurios narys yra kandidatės tėvas Julius Sabatauskas. Jis nusišalino nuo dalyvavimo diskusijoje ir balsavimo Seime dėl šio klausimo.
Pati kandidatė, reaguodama į šią kritiką, tuomet teigė mananti, kad turi tinkamas kompetencijas ir patirtį žmogaus teisių srityje.