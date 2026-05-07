R. Kaunas: tikėtina, kad į Latviją atskridę bepiločiai orlaiviai galėjo būti ukrainiečių

„Mano asmenine nuomone, bus panaši situacija, kaip ir anksčiau – kai Baltijos valstybėse krito ukrainiečių dronai, paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių“, – žurnalistams Seime kalbėjo R. Kaunas.
Vis dėlto, ministras pabrėžė, kad tikslesnę informaciją apie bepiločių orlaivių kilmę pateiks Latvijos ekspertų atliekamas tyrimas.
Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą keliems bepiločiams orlaiviams iš Rusijos įskridus į Latvijos oro erdvę, krašto apsaugos ministras R. Kaunas teigė, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota.
Susiję straipsniai
Tiesa, jo teigimu, Latvijos teritorijoje po incidento patruliavo NATO naikintuvai.
Ministras akcentavo, kad šis ir panašūs incidentai, anksčiau įvykę Estijoje bei Suomijoje yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmė. Tokią pačia poziciją išreiškė ir Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius.
ELTA primena, kad Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, kad keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito.
Valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba pranešė LETA, kad ketvirtadienį, apie 3.30 val. ryto pagalbos tarnyba gavo kelis pranešimus apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rezeknės miesto Komunala gatvėje. Atvykę į vietą, ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nebėra, tačiau buvo imtasi būtinų priemonių vienam iš rezervuarų atvėsinti.
Pasak pranešimo svetainėje 112.lv, kariuomenė informuoja atitinkamų teritorijų gyventojus, kad Latvijos oro erdvėje yra galimas pavojus. Balvių, Ludzos ir Rezeknės savivaldybių gyventojai raginami pasislėpti patalpose, uždaryti langus ir duris, o pamačius žemai skraidantį, įtartiną ar pavojingą objektą, laikytis nuo jo atokiau ir skambinti numeriu 112. Informacija apie grėsmės pabaigą bus pateikta atskirai.
Kaip jau buvo pranešta, pastaraisiais mėnesiais Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai yra gavę panašius pranešimus į mobiliuosius telefonus, greičiausiai dėl Rusijos ir Ukrainos karinių dronų, artėjusių prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusių.
Kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, siekdama užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti į galimą grėsmę. Tam buvo sustiprinti oro gynybos pajėgumai prie rytinės sienos, dislokuojant papildomus dalinius.
Kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, yra tikimybė, kad užsienio bepiločiai orlaiviai pakartotinai įskris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės, teigia kariškiai.
Robertas KaunasLatvijadronai
Rodyti daugiau žymių