„Mieli kolegos, aš, matyt, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių labai mėgstu skaičiuoti svetimus pinigus. Bet ateinantį laikotarpį, panašu, reikės skaičiuoti savus – ir dar ne vienam, o su prokuroru“, – iš plenarinių posėdžių salės tribūnos kalbėjo G. Paluckas.
„Šis reikalas, šis šokis, šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės“, – savo trumpą pasisakymą apibendrino jis.
Už G. Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimą balsavo 93 Seimo nariai.
Klausimo, kaip ir žadėjo anksčiau, nepalaikė „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, trys jo kolegos – Lina Šukytė-Korsakė, Saulius Bucevičius bei Kęstutis Bilius – balsuodami susilaikė.
Tiesa, prieš balsavo ir Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovas Dainius Varnas, tačiau netrukus po balsavimo Seimo pirmininkui nurodė, kad susipainiojo – paprašė jo balsą užskaityti „už“.
Be to, kai kurie Seimo salėje buvę politikai tiesiog balsavime nedalyvavo. Nepaisant to, balsų teisinio imuniteto panaikinimui užteko.
Kalbėta, kad dalis valdančiųjų klausimo nepalaikys
Lrytas rašė, kad Seime netilo kalbos apie tai, jog dalis valdančiųjų svarstė nepalaikyti siūlymo naikinti G. Palucko teisinę neliečiamybę. „Nemuno aušros“ atstovai to net neslėpė – politinės jėgos lyderis R. Žemaitaitis tvirtino, kad šiuo klausimu tikrai balsuos prieš.
Nepaisant Seimo koridoriuose sklandančių kalbų, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį nurodė, kad bendražygiai, kurie nepalaikys siūlymo supaprastinta tvarka panaikinti G. Palucko teisinę neliečiamybę, užsitrauks didžiulį jo nepasitenkinimą.
Ketvirtadienio rytą jis socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė, kad socialdemokratų frakcija balsavime dalyvaus.
„Socialdemokratų pozicija buvo ir išlieka aiški: Seimo nario teisinė neliečiamybė negali būti naudojama kaip apsauga nuo atsakomybės dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų“, – rašė M. Sinkevičius.
„LSDP nemato pagrindo prieštarauti Seimo nario Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimui. LSDP frakcija dalyvaus balsavime ir palaikys nutarimą, kuriuo būtų sudaryta galimybė patraukti Seimo narį Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn“, – akcentavo jis.
Tam, kad G. Palucko teisinė neliečiamybė būtų panaikinta, už turėtų balsuoti ne mažiau kaip pusė Seimo narių – bent 71 parlamentaras.
Siekia pareikšti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir galimo piktnaudžiavimo pernai liepą – po pasirodžiusių žurnalistinių tyrimų apie G. Palucko verslus, gautas šimtatūkstantines paskolas bei įsigytą brangų nekilnojamąjį turtą.
Netrukus politikas atsistatydino iš Vyriausybės vadovo posto ir pasitraukė iš viešosios erdvės.
Šių metų vasarį teisėsauga pranešė, kad G. Paluckas buvo apklaustas minėtame ikiteisminiame tyrime kaip specialusis liudytojas.
Balandžio pabaigoje paaiškėjo, kad G. Palucką siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti jam įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo.
Prokurorų duomenys leidžia įtarti, kad panaudodami neaiškios kilmės ir nepagrįstai gautas lėšas, apsimestiniais sandoriais G. Paluckas kartu su žmona Ilma Palucke galėjo įgyti turto, kurio vertė – beveik 345 tūkst. eurų.
„G. Paluckas su sutuoktine I. Palucke, įnešdamas grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius pinigus įsigydamas automobilius, nekilnojamąjį turtą ir vertybinius popierius, panaudojo 800 136,34 Lt ir 58 684,74 Eur, kurių kilmė nežinoma ir nepagrįsta teisėtai gautomis pajamomis“, – teigiama generalinės prokurorės rašte Seimui.
„Taip pat Kipro Respublikoje registruota įmonė neatlygintinai perleido G. Paluckui ir I. Paluckei nežinomos kilmės 186 998 Lt vertės turtą ir taip G. Paluckas su I. Palucke apsimestiniais sandoriais įgijo 186 998 Lt vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis“, – nurodoma dokumente.
Po žinios iš Generalinės prokuratūros G. Paluckas sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP).
Tiesa, antradienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad įtarimai pareikšti ir politiko sutuoktinei I. Paluckei.
