Venecijos komisija: darbo grupės paruoštas LRT įstatymo projektas turėtų būti koreguojamas

„Venecijos komisija mano, kad įstatymo projektas (...) turėtų būti tobulinamas“, – rašoma Komisijos pakartotiniame vertinime, su kuriuo susipažino ELTA.
Komisija rekomenduoja nustatyti aiškius ir objektyvius visuomeninio transliuotojo generalinio direktoriaus atleidimo iš pareigų anksčiau laiko kriterijus, taikytinus tik išimtiniais atvejais, bei užtikrinti, kad bet koks sprendimas dėl atleidimo būtų tinkamai motyvuotas ir galėtų būti veiksmingai peržiūrėtas teismine tvarka.
Atliktame vertinime taip pat rekomenduojama užtikrinti, kad bet kokios pakoreguotos atleidimo iš pareigų procedūros būtų taikomos tik tiems vadovams, kurie buvo paskirti po pakeitimų įsigaliojimo, taip išvengiant įspūdžio, kad teisės aktai priimami konkrečiam asmeniui.
Ginčai dėl LRT neslūgsta: K.Vilkauskas sako, kad visiems tinkamo sprendimo nebus
Komisija primygtinai ragina Lietuvos valdžios institucijas užtikrinti išsamią analizę, visapusišką poveikio vertinimą bei tikras konsultacijas su LRT, Vyriausybe ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais vykstančiame teisėkūros procese.
Venecijos komisija nurodo, kad įstatymo rengėjai neužtikrino reikiamų standartų teisėkūros procesui, taip pat nebuvo atliktas finansavimo modelio tinkamumo vertinimas. Be to, akcentuojama, kad išlaikytas biudžeto įšaldymas, o papildomi apribojimai LRT pajamų veiklai bei naujos institucinės išlaidos buvo įvestos neatlikus jų išsamaus finansinio poveikio vertinimo.
Tiesa, Komisija palankiai vertina išlaikytą reikalavimą, pagal kurį LRT generalinį direktorių galima atleisti tik dviejų trečdalių Tarybos narių balsų dauguma. Visgi, trūksta papildomų garantijų, kurios užtikrintų transliuotojo Tarybos narių nepriklausomumą.
„Nors Komisija palankiai vertina tai, kad metinės veiklos ataskaitos nepatvirtinimas nebėra savarankiškas pagrindas generaliniam direktoriui atleisti, ji (Venecijos komisija – ELTA) mano, kad likusiems pagrindams trūksta aiškumo ir tikslumo, būtinų teisinio tikrumo užtikrinimui“, – rašoma Komisijos išvadose.
„Galiausiai įstatymo projekte nėra pereinamojo laikotarpio nuostatų, ribojančių pakeistų pagrindų taikymą generaliniams direktoriams, paskirtiems po jo įsigaliojimo“, – pabrėžia Komisija.
Tuo metu siūlymas sudaryti viešųjų paslaugų sutartį tarp LRT ir Vyriausybės Komisijai sukėlė abejonių. Tiesa, pažymėtina, jog Seimo kultūros komitetas šiam siūlymui nepritarė.
Taip pat, anot Venecijos komisijos, įstatyme turi būti aiškiai apibrėžti Tarybos, valdybos ir biuro vaidmenys, taip užtikrinant Europos standartų reikalaujamą strateginės priežiūros ir redakcinio valdymo funkcinių sričių atskyrimą bei numatant aiškias apsaugos priemones, užkertančias kelią bet kokiam kišimuisi į redakcinę nepriklausomybę.
Kaip skelbta, Seimo Kultūros komitetas trečiadienį baigė svarstyti likusius parlamentarų užregistruotus pasiūlymus LRT įstatymo pataisų projektui. Vis dėlto, komitetui nepavyko patvirtinti išvados – ją planuojama priimti artimiausiame posėdyje.
Komiteto išvadą dėl LRT įstatymo pataisų sudaro 500 puslapių.
Iš viso darbo grupės parengtam įstatymo projektui buvo pateikta maždaug 150 parlamentarų pasiūlymų, taip pat apie 15 įvairių organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų siūlymų. Taip pat daugiau nei 40 Seimo Teisės departamento pastabų.
LRT įstatymo pakeitimus Kultūros komitetas pradėjo svarstyti balandžio viduryje.
Buvo nuspręsta pakoreguoti LRT misijos apibrėžimą, sutrumpinti Tarybos narių kadenciją – ji truktų ne šešerius, o ketverius metus. Taip pat nutarta įvesti konkrečias kompetencijas kandidatams į Tarybą, vykdyti narių atranką.
Komitetas nepritarė grupės parlamentarų siūlymui naują įstatymą papildyti nuostata, jog visuomeninis transliuotojas sudarytų viešųjų paslaugų sutartį su Vyriausybe.
Taip pat bendru komiteto narių sutarimu buvo atmestas siūlymas apriboti kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dalyvavimą kuriant turinį LRT.
Naujajame LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
ELTA primena, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
