„Paparazzi“ apdovanojimuose – įvertinimai Lrytas dviejose kategorijose, Metų fotografas – T. Bauras

Vienas skaitomiausių šalyje naujienų portalų Lrytas nugalėjo nominacijose „Už ambicijas“ ir „Metų fotografas“.
Nominacija „Už ambicijas“
Reikšmingas įvykis žiniasklaidos rinkoje – naujam gyvenimui ambicingai pakilo portalas Lrytas. Portalo akcijas iš „Ekspress Group“ nupirko žinomas prodiuseris Rolandas Skaisgirys, kuris prieš tai jau valdė atskirai veikusią Lietuvos ryto televiziją. Portalas ir televizija vėl tapo viena didele šeima, nebeskirstančia naujienų į „televizines“ ar „internetines“.
Nominacija „Metų fotografas“
Šioje nominacijoje laimėjo Lrytas fotografas Tomas Bauras. Jis Metų fotografo titulą pelnė už kadrą, kurioje įamžinti valdančiosios koalicijos politikai be žodžių atskleidžia dabartinę padėtį šalies valdžioje ir realybę, kurioje mes visi gyvename pastaruosius metus.