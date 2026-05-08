Pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl R. Žemaitaičio elgesio

„Ikiteisminis tyrimas pradėtas išnagrinėjus Europos Parlamento nario Dainiaus Žalimo ir kito pareiškėjo skundus apie Seimo nario R. Žemaitaičio vardu užregistruotoje paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ viešai paskelbtą informaciją ir pasisakymus, kurie leidžia įtarti, kad R. Žemaitaičio veiksmuose gali būti neapykantos veikų požymių“, – rašoma penktadienį išplatintame prokuratūros pranešime.
Anot prokuratūros, atliekant tyrimą bus siekiama nustatyti, ar R. Žemaitaičio veiksmais nebuvo padaryta nusikalstama veika.
Tyrimas pradėtas pagal BK 170 straipsnio 2 dalį.
Kaip skelbta, europarlamentaras D. Žalimas pranešė kreipęsis į Generalinę prokuratūrą prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl „Nemuno aušros“ lyderio veiksmų socialiniuose tinkluose.
Anot jo, R. Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje pasidalino dirbtinio intelekto suklastotu protesto dalyvės plakatu, o vėliau šią moterį ir viešai žemino.
Pasak politiko, „aušrietis“ ją įžeidinėjo vulgariais seksualinio pobūdžio komentarais, skatino patyčias ir pats aktyviai į jas įsitraukė, dar labiau eskaluodamas situaciją.
Europarlamentaras dėl šios situacijos kreipėsi ir į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Komisijos jis prašo inicijuoti R. Žemaitaičiui apkaltos procesą dėl šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo – žmogaus orumo žeminimo, neapykantos kurstymo prieš kitų pažiūrų žmones, moterų žeminimo lyties pagrindu bei dezinformacijos skleidimo.
