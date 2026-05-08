Prakalbo sukrečiančią netektį išgyvenantis V. Pranckietis: siunčia žinutę kitiems

„AČIŪ, kad dalinatės jautrumu, užuojauta, kad vienodai suprantame momento trapumą. Branginkime visus aplink esančius ir tuos, kurių žvilgsniai visada išliks mūsų širdyse, kaip ir šis URŠULYTĖS žvilgsnis…“ – rašė V. Pranckietis, pasidalijęs ir savo žuvusios anūkės nuotrauka.
Kaip jau skelbta anksčiau, per Motinos dieną nelaimės metu mirė parlamentaro mažametė anūkė, kuriai buvo treji metai. Nelaimė įvyko Kauno rajone, Ringauduose, vaikams laiką leidžiant batute.
Mirtimi pasibaigęs incidentas įvyko, kai mergaitė netyčia iškrito iš batuto. Jame tuo metu laiką leido keli vaikai, rašė portalas „Kas vyksta Kaune“.
Informacija patvirtinta iš dviejų nesusijusių šaltinių. Užuojautą dėl anūkės mirties parlamentarui antradienį pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Užjaučiu Seimo narį Viktorą Pranckietį ir jo artimuosius dėl skaudžios anūkės netekties. Tokia netektis, ištinkanti pačioje gyvenimo pradžioje, visuomet sukrečia ne tik šeimą, bet ir kiekvieną jautrų žmogų, primindama, kokia trapi yra gyvybė“, – J. Oleko užuojautą citavo naujienų agentūra ELTA.
Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus specialistai yra ne kartą priminę tėvams, kad batutų traumos – vienos dažniausių vaikų traumų priežasčių.
