Prieš gegužės 9-ąją – perspėjimas iš VSD

„Prognozuojama, kad į gegužės 9 d. minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie, tikėtina, bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos Federacijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimtį sovietinių, karinių paradų muzika, įvairiomis kitomis išraiškos formomis (t. y. plakatais, apranga) protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų, Lietuvos vykdomo teisiškai reglamentuoto sprendimo, skirto bet kokiam totalitariniam palikimui iš viešųjų erdvių pašalinti“, – penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė departamentas.
„Pažymėtina, kad kapinėse garsiai leidžiama sovietinių karinių maršų muzika yra nederama artimųjų atminimui puoselėti, susikaupti skirtoje sakralinėje erdvėje. Atvirai ir garsiai kapinėse leidžiama sovietinių paradų ir maršų muzika gali kelti socialines įtampas, ideologiniu ir vertybiniu pagrindu kurstyti konfliktus ir nesutarimus“, – nurodė VSD.
Pastebėjus ar gavus informacijos apie Lietuvoje organizuojamas su Pergalės dienos minėjimu susijusias provokacijas ar kitas grėsmes valstybės saugumui, raginama apie jas pranešti VSD arba policijai.
Rusijoje ir rusų bendruomenėse gegužės 9-ąją yra minima Pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena. Tuo metu Europa Antrojo pasaulinio karo pabaigą mini diena anksčiau, gegužės 8-ąją.
Minint šią dieną, dalis rusų bendruomenės Lietuvoje įprastai sostinėje esančiose Antakalnio kapinėse lanko ten palaidotus Antrojo pasaulinio karo dalyvius, kovojusius Sovietų Sąjungos pusėje.
