Etikos sargai pradėjo tyrimą dėl galimai suklastotos nuotraukos R. Žemaitaičio socialiniame tinkle

„Yra asmenų ir Europos Parlamento (EP) nario Dainiaus Žalimo skundas dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio įrašo socialiniame tinkle, dėl galimai suklastotos nuotraukos“, – posėdžio metu kalbėjo komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas.
„Viešoje erdvėje užfiksuota, kad: 1. Buvo sąmoningai manipuliuotas proteste dalyvavusios moters atvaizdas; 2. pakeistas plakato turinys, suteikiant jam vulgarų, seksualinį ir žeminantį pobūdį; 3. tikėtina naudotos skaitmeninio klastojimo (įskaitant dirbtinį intelektą) priemonės; 4. tokiu būdu sukurtas melagingas ir reputaciją žalojantis turinys; 5. Viešai skleidžiami seksualinio pobūdžio, žeminantys ir menkinantys pasisakymai apie konkretų asmenį; 6. Sąmoningai kurstoma auditorija prieš konkretų žmogų, toleruojant ir aktyviai skatinant patyčias, įžeidinėjimus bei galimai agresyvų elgesį; 7. Nukentėjusioji, kiek žinoma, patiria realų nesaugumo jausmą ir baimę dėl savo saugumo, kas rodo galimą persekiojimo (mobingo) efektą“, – teigiama komisijai pateiktame skunde.
Dėl to paties įvykio į Seimo etikos sargus kreipėsi ir europarlamentaras Dainius Žalimas. Tiesa, jis prašo ne tik ištirti R. Žemaitaičio elgesį, bet ir pradėti apkaltą.
„Prašau: 1. Įvertinti kilusius įtarimus, kad Seimo narys R. Žemaitaitis galimai šiurkščiai pažeidė Konstituciją
ir sulaužė Seimo nario priesaiką, ir siūlyti Seimui pradėti šiam Seimo nariui apkaltos procesą“, – skunde pažymi D. Žalimas.
Tiesa, Etikos ir procedūrų komisijos posėdyje konstatuota, jog sprendimas dėl to galės būti priimtas tik atlikus tyrimą ir priėmus išvadą.
„Yra prašymas pradėti apkaltą, bet dėl apkaltos spręsime (…) po tyrimo“, – komisijos posėdyje sakė konservatorius Jurgis Razma.
Sprendimui pradėti tyrimą pritarė visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai, išskyrus R. Žemaitaičio bendrapartietę Daivą Žebelienę.
Išvadas rengti pavesta konservatorei Daliai Asanavičiūtei-Gružauskienei bei socialdemokratei Lilijai Vaitiekūnienei.
Kaip skelbta, po balandžio pabaigoje vykusio protesto dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisų R. Žemaitaitis asmeninėje socialinio tinklo paskyroje pasidalino nuotrauka, kurioje užfiksuota moteris, proteste laikanti plakatą su necenzūriniu užrašu, kuriame R. Žemaitaitis prilyginamas vyriškam lyties organui.
Tiesa, vėliau paaiškėjo, jog nuotrauka galimai buvo suklastota, nes joje užfiksuota moteris protesto metu rankose laikė visai kitokį plakatą.
Dėl šio incidento praėjusią savaitę europarlamentaras D. Žalimas pranešė kreipęsis į Generalinę prokuratūrą. Prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą dėl „Nemuno aušros“ lyderio veiksmų socialiniuose tinkluose.
