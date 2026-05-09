Gegužės 9-oji Antakalnio kapinėse: gvazdikai, policija ir piketas prieš sovietmečio idealizavimą

Renginį organizuoja tarptautinis labdaros ir paramos fondas „Seni drakonai“ kartu su fondo viceprezidentu Martynu Kiseliausku. Organizatoriai skelbia, kad susirinkimas vyks nuo 9 iki 13 val. Antakalnio kapinių prieigose, Karių kapų g. 11.
Susirinkimo organizatorių teigimu, istorinė atmintis turi būti grindžiama faktais, pagarba aukoms ir atsakomybe prieš ateities kartas.
„Sovietinės okupacijos laikotarpis Lietuvai reiškė represijas, tremtis, politinį persekiojimą ir valstybingumo praradimą, todėl bet kokie bandymai šį laikotarpį pateikti kaip herojišką ar pozityvų kelia pagrįstą visuomenės diskusiją ir susirūpinimą“, – nurodo tarptautinio labdaros ir paramos fondo „Seni drakonai“ atstovas M. Kiseliauskas.
Vilniaus miesto savivaldybė šiam susirinkimui yra išdavusi leidimą, kuriame nurodoma, jog renginyje gali dalyvauti iki 30 asmenų.
Taip pat savivaldybė yra informuota apie planuojamą 5 asmenų protestą „Už švarią Lietuvą“ prie Antakalnio kapinių.
„Kaip ir kasmet, prie Antakalnio kapinių viešosios tvarkos pareigūnai stebės situaciją. Taip pat, kaip ankstesniais metais, prie kapinių bus pastatytas šiukšlių konteineris sovietinei nostalgijai“, – Eltai teigė Vilniaus savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas.
Vilniaus apskrities policija taip pat budės prie kapinių.
„Yra numatytos pajėgos viešajai tvarkai palaikyti“, – Eltai sakė policijos atstovas Tomas Bražėnas.
Pernai prie kapų dalinti prezervatyvai
ELTA primena, kad praėjusiais metais gegužės 9-ąją Antakalnio kapinių prieigose buvo dalijami prezervatyvai. Šią akciją vykdžiusios organizacijos „Šviesos vilkai“ atstovas sakė, kad prezervatyvai dalijami, kad esą tokie, kaip Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, daugiau negimtų.
Gegužės 9-oji Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) oficialiai minima kaip Europos diena, švenčiant taiką, vienybę bei 1950 m. Roberto Šumano deklaraciją, padėjusią pamatus ES.
Rusijoje ir kai kuriose postsovietinėse šalyse ši diena žinoma kaip Pergalės diena prieš nacistinę Vokietiją. Tuo metu Europa Antrojo pasaulinio karo pabaigą mini diena anksčiau, gegužės 8-ąją – tą dieną Vokietija kapituliavo prieš Vakarų sąjungininkus.
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Lietuva beveik penkiems dešimtmečiams prarado laisvę ir Nepriklausomybę. Lietuvių antisovietinio pasipriešinimo dalyviai siekė ją atkurti.
SSRS okupuota ir aneksuota Lietuva buvo vėl vadinama LSSR, ji po karo apėmė ir Klaipėdos kraštą. Antrojo pasaulinio karo politiniai padariniai faktiškai buvo likviduoti tik 1990–1993 m., kai Lietuva iškovojo Nepriklausomybę, vėl įgijo tarptautinį pripažinimą ir iš jos teritorijos buvo išvesti paskutiniai Rusijos Federacijos kariuomenės daliniai.
Gegužės 9-osios minėjimas ir piketas Antakalnio kapinėse
VSD perspėjo apie galimas provokacijas
Artėjant Rusijoje minimai Pergalės dienai, Valstybės saugumo departamentas (VSD) įspėjo apie galimas provokacijas ir viešosios tvarkos pažeidimus per šios dienos minėjimo renginius, kuriuose gali pasireikšti prokremliškos nuotaikos ir sovietinės simbolikos demonstravimas.
VSD prognozuoja, kad į gegužės 9 d. minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie, tikėtina, bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos Federacijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimtį sovietinių, karinių paradų muzika, įvairiomis kitomis išraiškos formomis (t. y. plakatais, apranga) protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų, Lietuvos vykdomo teisiškai reglamentuoto sprendimo, skirto bet kokiam totalitariniam palikimui iš viešųjų erdvių pašalinti.
„Pažymėtina, kad kapinėse garsiai leidžiama sovietinių karinių maršų muzika yra nederama artimųjų atminimui puoselėti, susikaupti skirtoje sakralinėje erdvėje. Atvirai ir garsiai kapinėse leidžiama sovietinių paradų ir maršų muzika gali kelti socialines įtampas, ideologiniu ir vertybiniu pagrindu kurstyti konfliktus ir nesutarimus“, – sako VSD.
Minint šią dieną, dalis rusų bendruomenės Lietuvoje įprastai sostinėje esančiose Antakalnio kapinėse lanko ten palaidotus Antrojo pasaulinio karo dalyvius, kovojusius Sovietų Sąjungos pusėje.