K. Vilkauskas: užbaigus svarstyti LRT įstatymo pakeitimus, išvadą planuojama patvirtinti trečiadienį

„Išvadų rengėjai peržiūrėjo įstatymo projekto išvadas ir kitą trečiadienį planuojama jas patvirtinti komitete“, – Eltai nurodė komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
Trečiadienį komitetas baigė svarstyti likusius parlamentarų užregistruotus pasiūlymus visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projektui.
Iš viso darbo grupės parengtam įstatymo projektui buvo pateikta maždaug 150 parlamentarų pasiūlymų, taip pat apie 15 įvairių organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų siūlymų. Taip pat daugiau nei 40 Seimo Teisės departamento pastabų.
Socialdemokratė Indrė Kižienė ragino komiteto narius dar šią savaitę patvirtinti išvadą bei surengti neeilinį komiteto posėdį.
LRT įstatymo pakeitimus Kultūros komitetas pradėjo svarstyti balandžio viduryje.
Buvo nuspręsta pakoreguoti LRT misijos apibrėžimą, sutrumpinti Tarybos narių kadenciją – ji truktų ne šešerius, o ketverius metus. Taip pat nutarta įvesti konkrečias kompetencijas kandidatams į Tarybą, vykdyti narių atranką.
Komitetas nepritarė grupės parlamentarų siūlymui naują įstatymą papildyti nuostata, jog visuomeninis transliuotojas sudarytų viešųjų paslaugų sutartį su Vyriausybe.
Taip pat bendru komiteto narių sutarimu buvo atmestas siūlymas apriboti kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dalyvavimą kuriant turinį LRT.
Naujajame LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Komisija ragina atlikti išsamią analizę bei pabrėžia, kad pokyčiai, susiję su generalinio direktoriaus atleidimu, turėtų būti taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems vadovams.
ELTA primena, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.