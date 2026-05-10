L. Kasčiūnas apie kratas A. Bužinsko namuose: „Aš pats kol kas nesuprantu, kur yra problema“

„Ne, tikrai nemanau (kad turėtų nusišalinti nuo pareigų – ELTA)“, – Eltai teigė L. Kasčiūnas.
„Tegul dirba, tik reikės, aišku, į visus klausimus kuo greičiau atsakyti“, – pridūrė jis.
A. Bužinskas tikina – neturi ką slėpti ir nesupranta tokio dramatiškumo: iš namų paėmė ir močiutės planšetę
Be to, konservatorių lyderis sakė nemanantis, kad A. Bužinskas turėtų stabdyti savo narystę partijoje, kol vyksta teisėsaugos procesas.
„Lygiai taip pat nėra pagrindo stabdyti narystės“, – sakė L. Kasčiūnas.
Pasak politiko, kol kas nėra aišku, kokia konkreti problema yra A. Bužinsko atveju. Pasak jo, iš to, kas matoma viešoje erdvėje, kratos susijusios su praėjusios kadencijos miesto vadovybės vykdyta gatvių siaurinimo politiką, tačiau daugiau detalių – nėra.
„Reikia paaiškinti žmonėms ir visuomenei, kokia yra problema, jo vaidmuo šitoje problemoje. (...) Kas čia yra? Jis atsisakė platinti ar siaurinti? Kas čia atsitiko? Ta prasme, čia apie tai kalba. Aš pats kol kas nesuprantu, kur yra problema“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
„Iš to, kiek perskaitau pareikštas pretenzijas, daugiausiai atvejų kalbama galbūt apie tokį neteisingai sprendimų įgyvendinimą, tačiau čia administracinis klausimas, valdymo klausimas, bet ne kažkokie neigiami baudžiamojo kodekso (BK) ribas peržengiantys dalykai“, – akcentavo jis pridurdamas, jog gatvių siaurinimas yra buvusio mero Remigijaus Šimašiaus vykdyta politika.
Pasak konservatoriaus, kai bus aiškūs atsakymai, tada ir bus žiūrima, ką daryti.
„Kai suprasime, kas yra problema, tada nagrinėsime ją iš naujo“, – pabrėžė L. Kasčiūnas.
Kaip skelbta, ketvirtadienį A. Bužinskas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė apie įvykdytas kratas jo namuose ir kabinete. Jo teigimu, ši krata susijusi su Vilniaus miesto savivaldybės prieš penkerius metus patvirtintu gatvių standartu.
Savo ruožtu policija taip pat patvirtino, jog kratos buvo atliktos A. Bužinsko namuose, kabinete ir jo automobilyje. Pažymima, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 228 straipsnio 1 dalį ir 229 straipsnį.
BK 228 straipsnis numato atsakomybę už piktnaudžiavimą, o 229-asis – už tarnybos pareigų neatlikimą.
Policija taip pat teigė, kad norėta A. Bužinską apklausti kaip specialųjį liudytoją, tačiau pastarasis į apklausas neatvyko. Savo ruožtu A. Bužinskas tikino, jog apie tai nebuvo informuotas.
Laurynas Kasčiūnas, Adomas Bužinskas, Vilniaus rajono savivaldybė
