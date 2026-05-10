Lietuvos dienaAktualijos

L. Kasčiūnas apie kratas A. Bužinsko namuose: „Aš pats kol kas nesuprantu, kur yra problema“

2026 m. gegužės 10 d. 09:20
Vilius Narkūnas, ELTA
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas nemano, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui reikėtų laikinai trauktis iš pareigų ar stabdyti narystę partijoje po to, kai teisėsauga atliko kratas pastarojo namuose ir kabinete.
Daugiau nuotraukų (3)
 
„Ne, tikrai nemanau (kad turėtų nusišalinti nuo pareigų – ELTA)“, – Eltai teigė L. Kasčiūnas.
„Tegul dirba, tik reikės, aišku, į visus klausimus kuo greičiau atsakyti“, – pridūrė jis.

A. Bužinskas tikina – neturi ką slėpti ir nesupranta tokio dramatiškumo: iš namų paėmė ir močiutės planšetę

Be to, konservatorių lyderis sakė nemanantis, kad A. Bužinskas turėtų stabdyti savo narystę partijoje, kol vyksta teisėsaugos procesas.
„Lygiai taip pat nėra pagrindo stabdyti narystės“, – sakė L. Kasčiūnas.
Pasak politiko, kol kas nėra aišku, kokia konkreti problema yra A. Bužinsko atveju. Pasak jo, iš to, kas matoma viešoje erdvėje, kratos susijusios su praėjusios kadencijos miesto vadovybės vykdyta gatvių siaurinimo politiką, tačiau daugiau detalių – nėra.
„Reikia paaiškinti žmonėms ir visuomenei, kokia yra problema, jo vaidmuo šitoje problemoje. (...) Kas čia yra? Jis atsisakė platinti ar siaurinti? Kas čia atsitiko? Ta prasme, čia apie tai kalba. Aš pats kol kas nesuprantu, kur yra problema“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Susiję straipsniai
Prokuratūra paaiškino, kodėl pas A. Bužinską vyko kratos

Prokuratūra paaiškino, kodėl pas A. Bužinską vyko kratos

ELTA glaustai: G. Paluckui panaikinta neliečiamybė, J. Zailskienė kalba apie diskotekas gimstamumui skatinti

ELTA glaustai: G. Paluckui panaikinta neliečiamybė, J. Zailskienė kalba apie diskotekas gimstamumui skatinti

Įvardijo pagrindines K. Starkevičiaus prisipažinimo klaidas: ką jis turėjo daryti iš karto

Įvardijo pagrindines K. Starkevičiaus prisipažinimo klaidas: ką jis turėjo daryti iš karto

„Iš to, kiek perskaitau pareikštas pretenzijas, daugiausiai atvejų kalbama galbūt apie tokį neteisingai sprendimų įgyvendinimą, tačiau čia administracinis klausimas, valdymo klausimas, bet ne kažkokie neigiami baudžiamojo kodekso (BK) ribas peržengiantys dalykai“, – akcentavo jis pridurdamas, jog gatvių siaurinimas yra buvusio mero Remigijaus Šimašiaus vykdyta politika.
Pasak konservatoriaus, kai bus aiškūs atsakymai, tada ir bus žiūrima, ką daryti.
„Kai suprasime, kas yra problema, tada nagrinėsime ją iš naujo“, – pabrėžė L. Kasčiūnas.
Kaip skelbta, ketvirtadienį A. Bužinskas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė apie įvykdytas kratas jo namuose ir kabinete. Jo teigimu, ši krata susijusi su Vilniaus miesto savivaldybės prieš penkerius metus patvirtintu gatvių standartu.
Savo ruožtu policija taip pat patvirtino, jog kratos buvo atliktos A. Bužinsko namuose, kabinete ir jo automobilyje. Pažymima, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 228 straipsnio 1 dalį ir 229 straipsnį.
BK 228 straipsnis numato atsakomybę už piktnaudžiavimą, o 229-asis – už tarnybos pareigų neatlikimą.
Policija taip pat teigė, kad norėta A. Bužinską apklausti kaip specialųjį liudytoją, tačiau pastarasis į apklausas neatvyko. Savo ruožtu A. Bužinskas tikino, jog apie tai nebuvo informuotas.
 
Laurynas KasčiūnasAdomas BužinskasVilniaus rajono savivaldybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.