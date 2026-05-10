LAT nepriėmė „čekiukų“ byloje nuteisto buvusio Prienų tarybos nario C. Pacevičiaus skundo

„Taigi, asmeniui lieka galioti apeliacinės instancijos teismo sprendimas, kuriuo jis pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo ir jam paskirta galutinė bausmė – 8 tūkst. eurų bauda bei atimta teisė 3 metus būti išrinktam ar paskirtam į renkamas ar skiriamas pareigas“, – Eltai teigė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė.
Nuteistojo C. Pacevičiaus advokatas Mindaugas Greičius LAT prašė panaikinti pirmosios instancijos Kauno apygardos teismo nuosprendį bei Lietuvos apeliacinio teismo nutartį ir bylą nutraukti.
Po „čekiukų“ A. Bagdonas ramiai nepaliekamas: prašo uždrausti dirbti Seime
Kasaciniame skunde buvo rašoma, kad abiejų instancijų teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, padarė esminius Baudžiamojo proceso kodekso straipsnių nuostatų pažeidimus, todėl buvo suvaržyta C. Pacevičiaus teisė į teisingą teismą.
Advokatas teigė, kad teismai pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, įrodymus vertino fragmentiškai, selektyviai, padarė klaidų dėl jų turinio, savo išvadas dėl C. Pacevičiaus kaltės grindė prielaidomis. Anot M. Greičiaus, skundžiami apkaltinamasis nuosprendis ir apeliacinės instancijos teismo nutartis neatitinka jų turiniui ir formai keliamų reikalavimų.
Tačiau LAT su tokiais argumentais nesutiko.
Susiję straipsniai
„Kasacinio skundo argumentai dėl abiejų instancijų teismų padarytų baudžiamojo proceso įstatymo nuostatų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, apkaltinamojo nuosprendžio ir apeliacinės instancijos teismo nutarties surašymą, pažeidimų yra deklaratyvūs, grindžiami nesutikimu su atliktu įrodymu vertinimu ir jų pagrindu nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, pateikiant savąjį jų vertinimą ir aktualių teisės aktų interpretavimą“, – paskelbė LAT.
Anksčiau tuomečio Prienų rajone tarybos nario C. Pacevičiaus bylą nagrinėjo Kauno apygardos ir Lietuvos apeliacinis teismai. Abu teismai C. Pacevičių pripažino kaltu, skyrė baudą ir atėmė teisę dirbti valstybės tarnyboje.
Teikė čekius už trijų rūšių kurą
Specialiųjų tyrimų tarnybos surinktais duomenimis, gavusi suklastotus dokumentus, Prienų rajono savivaldybė 2019–2023 m. C. Pacevičiui apmokėjo išlaidas už įvairių rūšių degalus: dyzeliną, benziną ir dujas. Anot teisėsaugos, kai kuriais mėnesiais į apskaitas buvo įtraukti net visų trijų rūšių degalų įsigijimo kvitai, kai kurių rūšių degalų net po keletą kartų. Apgaule buvo įgyti daugiau nei 7,5 tūkst. eurų.
„Dažnai tiek už skirtingų rūšių, tiek už tos pačios rūšies degalus pakankamai didelėmis sumomis buvo apmokama kasdien, kartais net ir ne vieną kartą per dieną“, – rašoma Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje.
Teismo vertinimu, toks kiekis skirtingų rūšių degalų akivaizdžiai viršija realų ir objektyviai paaiškinamą apie 24 tūkst. gyventojų turinčios ir 1 031 km2 ploto tesiekiančios Prienų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas vykdančio C. Pacevičiaus degalų poreikį bei niekaip nepagrindžia būtinybės naudotis ne tik savo nuosavu, bet ir kitiems asmenims priklausančiu transportu. Teismas atkreipė dėmesį, kad bylai aktualiu laikotarpiu dėl COVID–19 pandemijos šalyje galiojo nustatyti griežti judėjimo, susibūrimų bei fizinio kontakto ribojimai.
„Todėl teisėjų kolegija šiais C. Pacevičiaus teiginiais nesivadovauja, ir papildomai atkreipia apelianto dėmesį, kad jo nurodomas neva rinkėjų vežiojimas, be kita ko, pasitelkiant ir pažįstamus asmenis, su tarybos nario veikla nesusijęs, o tai tik papildomai sustiprina teismo vidinį įsitikinimą apie tokių parodymų neteisingumą“, – sausį paskelbė Lietuvos apeliacinis teismas.
Po šio verdikto nuosprendis įsiteisėjo, vėliau C. Pacevičius neteko tarybos nario mandato.
Tuometis politikas siekė, kad jo byla būtų nutraukta, o jis būtų perduotas laiduotojui, tačiau teismai su tokiu prašymu nesutiko.
1983—1994 m. C. Pacevičius dirbo „Veiverių“ kolūkio pirmininku, vėliau jis vadovavo žinimai mėsos perdirbimo įmonei „Biovela“.
Nuo 2011 m. C. Pacevičius buvo renkamas į Prienų rajono savivaldybės tarybą, 2019 m. buvo paskirtas Kontrolės komiteto, kuriam priskirta savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo kontrolė, pirmininko pavaduotoju. Būtent šis komitetas turėjo kontroliuoti tarybos narių išlaidas.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.