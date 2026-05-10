Teismas nepriėmė prokuroro skundo byloje dėl A. Kandroto telefono

„Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, skundžiamų teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus.
Atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė skunde nurodytas teisės normas ir kad tai galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui“, – paskelbė LAT.
Prokuroras savo skunde teigė, kad teismai neįvertino byloje esančių įrodymų visumos. O. Vasiliauskas nurodė, jog, jo manymu, teismai neįvertino aplinkybės, kad jis anksčiau palaikė kaltinimą A. Kandroto-Celofano baudžiamojoje byloje. Be to, pasak prokuroro, liko neįvertinta ir aplinkybė, jog jis esą bandė išvengti kontakto su A. Kandrotu-Celofanu, kuris jį vijosi su telefonu rankoje.
„Atsakovas (prokuroras – ELTA) stengėsi išvengti bet kokio kontakto su ieškovu (A. Kandrotu-Celofanu – ELTA) ir net negalėjo numanyti, kad ieškovas jį vejasi, rankoje laikydamas mobilaus ryšio telefoną. Akivaizdu, kad ieškovo tikrieji ketinimai nebuvo tikslas pakalbėti su prokuroru, kaip sprendė teismai, nes to nebuvo bandoma daryti teismo posėdžių salėje“, – LAT skundėsi prokuroras.
O. Vasiliauskas taip pat atkreipė dėmesį, kad teismai neįvertino, jog jis, kaip prokuroras, ką tik pasibaigusio posėdžio metu buvo paprašęs A. Kandrotui-Celofanui skirti laisvės atėmimo bausmę, o netikėtas teisiamojo elgesys neabejotinai šiam sukėlė emocinę įtampą ir stresą.
Prokuroras sakė, kad būdamas įsitempęs dėl galimos eilinės A. Kandroto-Celofano provokacijos, vadovavosi savo momentiniu pojūčiu, kurį suponavo kaltinamojo judesys kaire ranka, bandant sulaikyti prokurorą.
Incidentas po teismo posėdžio
Anksčiau šią bylą nagrinėję teismai nusprendė, kad veiksmas, kai prokuroras portfeliu per ranką trenkė A. Kandrotui-Celofanui, buvo neteisėtas ir atitiko bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimą.
Iš vaizdo medžiagos teismai nustatė, kad A. Kandrotui-Celofanui prisiartinus prie prokuroro per atstumą, veiksmas buvo refleksinis, atliktas staiga ir truko vos keletą sekundžių. Tačiau dėl tokio neatsargaus prokuroro veiksmo, kuris kliudė A. Kandroto-Celofano ranką, iškrito mobilaus ryšio telefonas ir krito ant grindinio trinkelių.
„Neatsargus mostas ranka yra tiesiogiai susijęs su nustatytos žalos faktu – telefono korpuso įdaužomis“ – paskelbė Kauno apygardos teismas
Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, prokuroro argumentai, susiję su A. Kandroto-Celofano atliktais veiksmais teismo posėdžio salėje nagrinėjant baudžiamąją bylą, negali pateisinti prokuroro veiksmo, tačiau tik paaiškina jo emocinę būseną – psichologinę įtampą, kuri sukliudė realiai įvertinti situacijos nepavojingumą ir pasirinkti tinkamą esamai situacijai elgesį.
ELTA primena, kad A. Kandrotas-Celofanas su civiliniu ieškiniu į teismą kreipėsi dėl 2023 m. rugsėjį Kauno apygardos teisme įvykusio incidento, kurio metu prokuroras O. Vasiliauskas išmušė iš A. Kandroto-Celofano rankų mobilaus telefono aparatą, kai vyras filmavo prokurorą ir bandė jį pakalbinti. Tuo metu teisme buvo nagrinėjama A. Kandrotui-Celofanui iškelta baudžiamoji byla dėl finansinių nusikaltimų, O. Vasiliauskas joje pasiūlė kaltinamajam skirti penkerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
A. Kandrotas-Celofanas už finansinius nusikaltimus buvo nuteistas kalėti ir jau atliko realią laisvės atėmimo bausmę. Jis dabar yra nuteistas 2021 m. riaušių prie Seimo byloje, jam paskelbti nuosprendžiai dar keliose bylose, tačiau jie kol kas nėra įsiteisėję.
Šiam Kauno rajono gyventojui keliose bylose buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tačiau nepaisydamas jų, A. Kandrotas-Celofanas išvyko į Baltarusiją.