Verslininko triukas oro uoste pribloškė reketininkus: atskleidė, kokią partiją sužaidė

Slapstytis nuo savo apsaugininko ir tuo pat metu naudotis jo paslaugomis nelengva. Apie įtampą, kuri tęsėsi ilgiau nei mėnesį, Vilniaus apygardos teisme pasakojo kriptovaliutomis užsiimantis T.Kasputis.
Kriptovaliutų milijonierius esą buvo gąsdinamas tariama byla, už kurios nutraukimą, o gal nepradėjimą reikalauta 200 tūkst. eurų.
2024 metais tokį reikalavimą jis išgirdo iš savo apsaugininko, buvusio „Aro“ pareigūno Ovidijaus Jūrono, kuris pranešė, kad Vilniuje pradėtas naujas tyrimas, o T.Kaspučiui gresia kratos, viso turto konfiskavimas, o gal ir penkeri metai kalėjimo.
D. Jastramskis: politikai žiniasklaidai kelia didesnę grėsmę nei socialiniai tinklai ir algoritmai
Priminė giminystės ryšius
Nors T.Kasputis tikino, kad žinia apie būsimą bylą jį rimtai išgąsdino, mokėti pinigus esą sutikęs ne dėl to: „Kaune man buvo iškelta byla dėl neteisėto praturtėjimo ir mokesčių nemokėjimo, tai pagalvojau: jeigu dar viena byla yra Vilniuje, lai ji ir būna – kyšio nemokėsiu.“
T.Kasputis teigė norėjęs išsiaiškinti, kurie pareigūnai iš jo reikalauja kyšių, todėl kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą. Tuomet jis buvo įsitikinęs, kad su tuo gali būti susijęs buvęs Kauno policijos vadovas Darius Žukauskas, kuris pas jį ir įdarbinęs O.Jūroną bei dar du apsaugininkus.
Susiję straipsniai
Teisme buvo prisimintas vienas T.Kaspučio interviu, kuriame jis pripažino, kad STT vadovas Linas Pernavas – tolimas jo žmonos giminaitis.
Verslininkas teisme tiksliai negalėjo nurodyti giminystės ryšių ir svarstė, kad STT direktorius galimai yra jo žmonos antros eilės pusseserės vyras.
T.Kasputis tvirtino su L.Pernavu niekada asmeniškai nebendravęs, o į STT kreipęsis ne dėl giminystės ryšių.
Korupcija įtariamas D. Dargis turės dėvėti apykoję: užfiksuotos akimirkos, kaip žurnalistas paleidžiamas į laisvę
Pinigų reikalavimu jis įtarė buvusius aukštus pareigūnus, todėl į policiją kreiptis bijojo, o L.Pernavas jam palikęs gerą įspūdį dar tada, kai 2017 metais būdamas policijos generalinis komisaras nusikaltėlių pagrobtam T.Kaspučiui buvo paskyręs apsaugą.
Pasikvietė į pamiškę
T.Kaspučiui nuvykti į STT Kauno būstinę nebuvo lengva, nes 8 valandą ryto jo saugoti atvykdavo O.Jūronas.
Tą dieną verslininkas susitarė su apsaugininku susitikti vidurdienį, o ryte nuvažiavo į STT.
Išklausę T.Kaspučio pasakojimo, kad jį galbūt reketuoja D.Žukauskas ir nežinomi aukšti pareigūnai iš Vilniaus, pareigūnai pažadėjo su juo susisiekti vėliau.
Ilgai laukti nereikėjo – tą patį ar kitą vakarą Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrėjai T.Kasputį pakvietė susitikti pamiškėje.
Jie vyrui nurodė, kad bus imituojamas nusikaltimas, davė jam įrašymo įrangą ir patarė elgtis natūraliai, neprovokuoti sekamų asmenų.
T.Kasputis pasakojo, kad jam perduotą įrašymo įrangą pareigūnai keisdavo kiekvieną vakarą, – galbūt išsikraudavo baterijos, o gal jie norėdavo išklausyti kiekvienos dienos įrašų.
Prisiminė seną interviu
Tuo pat metu, lyg nieko nebūtų įvykę, T.Kaspučiui teko bendrauti su O.Jūronu.
Apsilankymo STT dieną susitikti su apsaugininku jis pavėlavo, todėl abu sunkiai tramdė įtampą.
„Jis klausė, ar aš nepersigalvojau, ar „nenušoksiu nuo plano“. Abu buvome sutrikę, bet kai pradėjome kalbėti apie būsimus dienos darbus, nusiraminome.
Toliau buvo įprasta diena“, – pasakojo T.Kasputis.
O.Jūronui jis nurodė, kad nežinia kieno reikalaujamą sumą sumokės dalimis kas mėnesį – 60 tūkst. ir 80 tūkst. eurų.
Nukentėjusiuoju pripažintas T.Kasputis teigė supratęs, kad sprendimus O.Jūronas priima ne vienas, o viename jų pokalbyje paminėta ir daugybės keiksmažodžių lydima žurnalisto, kriminalinių knygų autoriaus Dailiaus Dargio pavardė.
Kodėl staiga pradėta kalbėti apie šį žurnalistą, nustebo ir teisėjas.
T.Kasputis teigė taip bandęs išprovokuoti O.Jūroną, nes buvo skaitęs interviu, kurį buvęs „Aro“ išminuotojas davė D.Dargiui.
Verslininkas prisiminė, jog kitas apsaugininkas jam buvo sakęs, kad O.Jūronas Vilniuje turi tik vieną draugą – D.Dargį. Paaiškėjo, kad dėl interviu D.Dargis yra taręsis ir su pačiu T.Kaspučiu.
Bet į žurnalisto žinutę jis atsiliepė tik tądien, kai D.Dargis jau buvo suimtas.
„Tai šiandien galim. Kuriam (kalėjime) sėdi?“ – būtent tokią žinutę D.Dargiui išsiuntė, bet vėliau ją ištrynė T.Kasputis.
Perdavė mažesnę sumą
Beveik kasdien su O.Jūronu bendravęs T.Kasputis teigė visą laiką jautęs įtampą ir nekantriai laukęs, kol STT pareigūnai duos pinigų kyšiui.
Sulaukęs O.Jūrono priminimo apie pinigus jis vis prašydavo palaukti dar bent kelias dienas.
Pirmąją sumą – 15 tūkst. eurų – STT pareigūnai T.Kaspučiui perdavė ankstų rugsėjo 3-iosios rytą.
Iš vakaro O.Jūronui jis buvo pasakęs, kad vyks į Vilniaus oro uostą, o prieš kelionę jam perduos pinigus. Tai jis ir padarė prie savo namų Kauno rajone, automobilyje „Audi Q8“.
Pinigus į sportinį krepšį įsidėjęs O.Jūronas iš jo ištraukė paslaugų sutartį, kurią jie abu pasirašė.
T.Kasputis paaiškino, jog to reikėję O.Jūrono saugumui, – jeigu apsaugininką būtų sustabdę ir patikrinę pareigūnai, jis būtų galėjęs įrodyti, kad tai – jo uždarbis.
T.Kasputis prisiminė, kad vietoj 60 tūkst. eurų tik 15 tūkst. eurų gavęs O.Jūronas „juos paėmė, giliai atsiduso ir nejaukiai patylėjo“.
Veždamas T.Kasputį į oro uostą jis pažadėjo iš pareigūnų sužinoti „ožio“ (parodymus prieš jį duodančio asmens) pavardę, kurią žadėjo pasakyti šifruote.
Tolesnį veiksmų planą verslininkas neva turėjo sužinoti sumokėjęs visus pinigus.
Į oro uostą – be bilieto
Kita dalis pinigų turėjo būti sumokėta rugsėjo 17-ąją.
T.Kasputis savo apsaugininkui vėl nurodė, kad rytą važiuos į oro uostą, o pakeliui pasiskolins pinigų. Taip ir buvo – ryte T.Kasputis nuvažiavo pas vieną savo draugą, nors pinigus perdavė ne jis, bet STT pareigūnai.
Tą kartą verslininkas gavo 35 tūkst. eurų, kuriuos prieš kelionę į oro uostą automobilyje, kuriame buvo įrengta vaizdo kamera, vėl perdavė O.Jūronui.
Tačiau T.Kasputis niekur neišskrido. Vilniaus oro uoste jo jau laukė STT pareigūnai, kurie bilieto neturintį keleivį palydėjo per patikrą.
Kad O.Jūronui nekiltų abejonių, kad jis tikrai išskrido, T.Kasputis pasidarė ir jam nusiuntė asmenukę su už oro uosto lango stovinčiais lėktuvais.
Oro uosto laukimo salėje T.Kasputis praleido tris valandas. Per tiek laiko pareigūnai sulaikė O.Jūroną, D.Dargį ir anksčiau už prekybą poveikiu jau teistą buvusį advokatą Arturą Jušinskį.
Po to pareigūnai netikrą keleivį išsivedė iš oro uosto ir nusivežė į apklausą STT.
kyšininkavimasSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)Dailius Dargis
Rodyti daugiau žymių