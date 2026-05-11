Daugiausiai plūdosi, bet į posėdį net neatvyko: R. Žemaitaičio ir ministrų akistata – neįvyko

Posėdyje Seimo nariai pasinaudojo proga užduoti klausimus sveikatos apsaugos ministrei Marijai Jakubauskienei, finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui, Valstybinės ligonių kasos (VLK) vadovui Gyčiui Bendoriui.
Diskusijos atmosfera nė iš tolo nepriminė to, kas komitete vyko praėjusią savaitę – kai „aušriečių“ lyderis švaistėsi kaltinimais, įžeidinėjimais ir užsiminė, jog Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Finansų ministerijos atstovai turėtų trauktis iš pareigų.
Nors piktinosi bene daugiausiai ir netgi buvo drausminamas koalicijos partnerių, R. Žemaitaitis pirmadienio posėdyje nepasirodė. Susitikimo pradžioje komiteto pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė informavo, kad partijos pirmininko nėra dėl pateisinamos priežasties.
Portalui Lrytas bandant susisiekti su politiku, jis informavo, kad dalyvauja televizijos laidoje. Portalo žiniomis, jis komiteto metu buvo „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje, kurioje diskutuota būtent apie praėjusią savaitę SRK nuskambėjusius jo kaltinimus ministrams.
Ministrė tikina – viršsutartinių paslaugų apmokėjimas bus užtikrintas
Praėjusią savaitę SRK kilo aršios diskusijos paaiškėjus, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė viršsutartinių paslaugų už maždaug 40 mln. eurų, o lėšų joms apmokėti – nėra.
Neeiliniame komiteto posėdyje sveikatos apsaugos ministrė M. Jakubauskienė kalbėjo, kad viršsutartinių paslaugų ir biudžeto trūkumų klausimas yra rutininis ir sprendžiamas kasmet. Todėl, pasak jos, „bandymai pateikti šį klausimą kaip netikėtumą tikrai neatitinka realybės“.
Anot M. Jakubauskienės, svarbiausia yra tai, jog viršsutartinių paslaugų apmokėjimas bus užtikrintas.
„Visi Lietuvos pacientai gali jaustis saugūs, kad jiems reikalingą medicininę pagalbą visose Lietuvos gydymo įstaigose tikrai gaus. Papildomas įsikišimas ar intervencijos čia tikrai nėra reikalingos. Mūsų pajėgos yra sutelktos, resursai ir mechanizmai yra vietoje taip, kaip jie buvo ir anksčiau. Paslaugos bus apmokamos, kaip yra numatyta prioriteto tvarka“, – neeiliniame posėdyje kalbėjo M. Jakubauskienė.
Ministrė netiesiogiai sukritikavo prieš savaitę dėl šio klausimo pasipiktinusį R. Žemaitaitį, pastebėdama, kad „kasmetinių finansinių procedūrų išnaudojimas politiniams dividendams (...) sveikatos apsaugos sistemai stabilumo nesuteikia“.
„Tai yra techninis, vadybinis procesas, kuris reikalauja susikaupimo iš visų pusių, o ne triukšmo (...). Sveikatos apsauga neturi tapti politinių kovų aikštele“, – pabrėžė ji.
12,6 mln. eurų gydymo įstaigas turėtų pasiekti dar gegužę
Pirmadienį VLK direktorius G. Bendorius komiteto narius informavo, kad pirmieji prioritetine tvarka paskirstomi apmokėjimai už viršsutartines paslaugas turėtų pasiekti gydymo įstaigas gegužės pabaigoje.
„Šiuo metu esame paruošę sprendimą dėl dalies pirmojo ketvirčio viršsutartinių paslaugų apmokėjimo (…) – tai yra 12,6 mln. eurų. Tai suma, kurią mes galime saugiai išleisti, apmokėdami pirmąjį ketvirtį“, – posėdyje kalbėjo G. Bendorius.
„Greičiausiai gegužės 19 d. bus PSD tarybos posėdis, kuris turėtų pritarti lėšų paėmimui, ir tada su (finansų – Lrytas) ministro sprendimu tos lėšos būtų priskirtos ir gegužės pabaigoje sumokėtos“, – tikino jis.
Anot G. Bendoriaus, kada bus apmokėta likusi suma už viršsutartines paslaugas, priklausys nuo galimybių panaudoti PSDF rezervą.
R. Žemaitaitis atvyko, kai posėdis jau pasibaigė
Kaip minėta anksčiau, posėdžio, kurį pats prašė inicijuoti, metu R. Žemaitaitis dalyvavo televizijos laidoje. Po jos politikas tvirtino skubėjęs į Seimą, tačiau atvyko tada, kai SRK komiteto posėdis jau pasibaigė.
„Taip jau gavosi, kad su Juozu Oleku turėjome būti kitame renginyje ir ta laida buvo suderinta praeitą savaitę, tai nesuspėjau, bet užtat pabuvo komiteto nariai, ir ministrė buvo, kiek buvo šnekėta“, – žurnalistams sakė jis, pernelyg nesureikšmindamas to, jog pats komiteto posėdyje nedalyvavo.
Politikas kalbėjo gerokai ramiau nei prieš savaitę – R. Žemaitaitis pripažino, kad po pokalbių su „socdemų“ frakcijos seniūne Orinta Leipute bei koalicijos partneriais buvo nuramintas ir patikintas, kad problema su PSDF lėšų trūkumu bus išspręsta.
„Esame parlamentinė valstybė ir su Orinta praeitą savaitę po komiteto posėdžio kokias dvi valandas diskutavome ta tema. Ir buvo užtikrinta, ir su Orinta šnekėjome, kad ir su SAM, ir su viceministre Laima, ir su Marija bus peršnekėta, kaip įmanydama tuos pinigus surasti“, – dėstė jis.
„Nuramino. Tik aš dar kartą sakau – kaip gyvensime antrą, trečią ketvirtį ir man kyla klausimų dėl rezervo formavimo, nes sveikatos draudimas pradedamas formuoti jau dabar (...). Ar PSDF rezervą mes išlaikysime tokį didelį, koks jis yra dabar? Nes jis turėtų mažėti, mano galva“, – tęsė jis.
R. Žemaitaitis į žurnalistų klausimus atsakinėjo kaip tik tuo metu, kai iš SRK posėdžių salės išėjo jo kritikuoti ministrai. Klausiamas, ar nesijaučia nejaukiai ir nesigaili praėjusią savaitę pasakytų žodžių, „aušrietis“ tepasakė: „Kai trūksta kantrybė Remigijui, tai jis ir pasako“.
„Aš gi atsiprašiau. Sakau, atsiprašau už kultūrą, už tuos žodžius, kurie buvo pasakyti“, – pridūrė jis.
Pasiteiravus, kada jis atsiprašė ministrų K. Vaitiekūno ir M. Jakubauskienės, Seimo narys leido suprasti, kad tai padarė susirašinėjant socialiniuose tinkluose: „Koalicijoje turime bendrą grupę“.
„Buvo paprašyta sekantį kartą taip nekalbėti. Jeigu problema yra, iškelti ją kultūringiau“, – savo atžvilgiu gautas pastabas įvardijo R. Žemaitaitis.
Plūdo ministrus, vadino juos aferistais
Neeilinį SRK nuspręsta šaukti praėjusią savaitę – po to, kai trečiadienį vykusiame komiteto posėdyje parlamentarai diskutavo dėl PSDF biudžeto ir gydymo paslaugoms trūkstamų lėšų.
„Gydymo įstaigos suteikia daugiau paslaugų, nei yra sutartyse“, – prieš savaitę sakė sveikatos apsaugos ministrės patarėjas Nerijus Černiauskas, nurodydamas, kad pagal dabartinį reguliavimą tokių išlaidų negalima padengti ir iš PSDF rezervo.
SAM duomenimis, jau šių metų pirmąjį ketvirtį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė viršsutartinių paslaugų už maždaug 40 mln. eurų.
„PSDF surinkimas mažėja ir mums rekomenduota gyventi pagal galimybes. Ir, kalbant su Finansų ministerija, tas buvo labai aiškiai iškomunikuota. Taip pat – kad rezervas negali būti naudojamas iš esmės einamosioms išlaidoms apmokėti“, – jam antrino SAM viceministrė Laimutė Vaidelienė.
Ministrės patarėjas tuomet pastebėjo, kad Finansų ministerija iki šių metų rugsėjo 30 d. žada pateikti atitinkamas rekomendacijas dėl PSDF rezervo tobulinimo krypčių. Vis tik, N. Černiausko teigimu, ilgalaikėje perspektyvoje, siekiant išspręsti situaciją, gali tekti didinti PSD įmokas, atsisakyti tam tikrų lengvatų, didinti kitus mokesčius arba ieškoti išeičių perskirstant biudžetą.
SAM atstovų pateikta informacija įsiutino R. Žemaitaitį – jis SAM ir Finansų ministerijų atstovus vadino aferistais, ragino trauktis iš pareigų.
„Dabar nepykite, nors esame koalicijos partneriai ir gal čia dabar ta koalicija ir subraškės po mano šito pasisakymo, tai, matyt, tegul ji braška ir tegul ji griūva, nes lapkričio mėnesį aš jums pasakiau – kas jums leido formuoti tokį PSD rezervą?“ – į prieš savaitę vykusiame posėdyje dalyvavusius SAM atstovus kreipėsi R. Žemaitaitis.
„Aš jums tada buvau aiškiai pasakęs – ką, jūs idiotais mumis laikėte tada? Jūs sakėte, kad viskas bus tvarkoje, kad (paslaugų – Lrytas) įkainis padidėja ir skolų niekam nebus. Aš ištrauksiu jums visus posėdžius ir šiandieną pas save socialinėje erdvėje patalpinsiu. Jūs ką, čia tyčiojatės iš žmonių, Lietuvos gyventojų?“ – piktinosi jis.
„Aušriečio“ pyktis ministrų M. Jakubauskienės ir K. Vaitiekūno atžvilgiu liejosi per kraštus – jis tvirtino, kad SAM neatstovauja savo sektoriaus interesų, netgi užsiminė apie tai, jog finansų ministrui reikėtų atsistatydinti.
„Chebra, degsite jūs pragare už tuos dalykus. Čia yra žmonių sveikatos ir žmonių sumokėti pinigai“, – piktinosi jis.
