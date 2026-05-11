G. Nausėda su NATO pajėgų Europoje vadu aptarė JAV vaidmenį saugumui ir oro gynybos stiprinimą

2026 m. gegužės 11 d. 18:45
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį susitiko su NATO pajėgų Europoje ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Europos vadavietės (EUCOM) vadu generolu Alexusu G. Grynkewichiu.
Kaip pranešė prezidentūra, susitikime buvo aptartas JAV vaidmuo užtikrinant Europos ir NATO rytinio flango saugumą, sąjungininkų gynybos pajėgumų stiprinimas, oro gynybos klausimai bei pasirengimas atremti augančias regionines grėsmes.
G. Nausėda pabrėžė, kad Jungtinių Valstijų įsipareigojimas Europos saugumui išlieka kritiškai svarbus visam regionui.
„Lietuva taip pat pritaria, kad Europos valstybės imtųsi daugiau atsakomybės NATO, ir pati rodo lyderystės pavyzdį – didiname investicijas į gynybą, stipriname priimančiosios šalies paramą ir spartiname ginkluotės įsigijimus“, – pirmadienį prezidentūros išplatintame pranešime teigė šalies vadovas.
Susitikime daug dėmesio skirta NATO oro gynybos stiprinimui. Prezidentas išreiškė paramą siūlymui pereiti prie oro gynybos misijos taikos metu ir pabrėžė, kad NATO karinei vadovybei turi būti suteikti visi būtini įgaliojimai nedelsiant reaguoti į karines grėsmes.
Pasak G. Nausėdos, NATO oro pajėgų buvimas Baltijos valstybėse išlieka absoliučiai būtinas, todėl Lietuva sieks užtikrinti bent tokį patį sąjungininkų naikintuvų buvimą regione.
Prezidentas taip pat informavo generolą apie Valstybės gynimo tarybos (VGT) sprendimą pritarti Lietuvos jungimuisi prie tarptautinių pastangų užtikrinti laisvą laivybą Hormuzo sąsiauryje.
Generolas A. G. Grynkewichius Lietuvoje dalyvauja JAV EUCOM metinėje „Northern CHOD“ ir „State Partnership“ programos konferencijoje, kuri šiemet vyksta Lietuvoje.
