G. Nausėda susitikime su K. Budanovu: Lietuva remia ir toliau rems Ukrainą visose srityse

Kaip pranešė prezidentūra, susitikimo metu aptartas abiejų šalių bendradarbiavimas gynybos pramonės srityje, derybos dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje (ES), regioninis saugumas bei situacija fronte.
„Lietuva remia ir toliau rems Ukrainą visose srityse, teikdama visapusišką politinę, karinę, finansinę paramą bei humanitarinę pagalbą. Taip pat dedame visas pastangas teikiant pagalbą energetikos sektoriui ir kitoms sritims, prisidedame prie Rusijoje deportuotų Ukrainos vaikų paieškos ir padedame juos sugrąžinti“, – pirmadienį išplatintame pranešime teigė G. Nausėda.
Prezidentas pabrėžė būtinybę stiprinti bendradarbiavimą oro gynybos srityje ir plėtojant gynybos pramonės lokalizaciją, primindamas, jog Lietuva yra NATO Rytų flango valstybė, investuojanti į Ukrainos gynybos pramonę.
Susiję straipsniai
I. Ruginienė apie G. Nausėdos kritiką Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms: Vyriausybė dirba sklandžiai
„Nepaisant didžiulių nuostolių ir ekonominių problemų nepanašu, kad Rusija būtų linkusi nutraukti savo agresiją. Todėl, užuot siekę vien tik taikos perspektyvos, kartu su partneriais NATO ir ES turime kolektyviai priimti sprendimus, kurie leistų šiais metais ir vėliau užtikrinti Ukrainai būtiną paramą“, – teigė prezidentas.
Prezidentas taip pat akcentavo, kad strateginis Lietuvos siekis – visateisė Ukrainos narystė ES iki 2030 metų.
ELTA primena, kad V. Zelenskis šių metų pradžioje paskyrė K. Budanovą užimti jo kanceliarijos vadovo pareigas. Jis šiame poste pakeitė Andrijų Jermaką, kuris atsistatydino pernai lapkritį po to, kai tyrėjai, vykdydami plataus masto korupcijos tyrimą, jo namuose atliko kratą.
K. Budanovas Ukrainoje yra pelnęs legendinę reputaciją, jam priskiriama aibė nuopelnų už drąsias operacijas prieš Rusiją, 2022 m. pradėjusią plataus masto savo kaimynės puolimą.
Gitanas NausėdaPrezidentūrakaras Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių