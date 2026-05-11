I. Ruginienė apie G. Nausėdos kritiką Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms: Vyriausybė dirba sklandžiai

„Čia prezidento turite klausti. Vyriausybė dirba sklandžiai ir visais ministrais pasitikime“, – žurnalistams pirmadienį Vilniuje teigė I. Ruginienė.
G. Nausėda apie abejones dėl šių ministerijų veiklos pasisakė po to, kai komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas paskelbė apie galimai neskaidrią aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko ir jo vadovaujamos institucijos veiklą.
K. Žukauskas asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje trečiadienį paskelbė K. Žuromskui nusiuntęs 10 klausimų.
Po traukinių avarijų I. Ruginienė tvirtina – sabotažo nematome: buvo techninės ir žmogaus klaidos
Dėl K. Žukausko paskelbtų klausimų Seimo nariai penktadienį inicijuoja neeilinį Aplinkos apsaugos komiteto posėdį, kuriame ministro bus prašoma į juos atsakyti. Tiesa, pats K. Žuromskas teigia neturintis, ko slėpti ir tvirtina nežadantis atsistatydinti.
Komunikacijos specialistas kelia klausimą, ar ministro patarėjas Skirmantas Pocius galėjo į ministeriją būti paskirtas, K. Žukausko teigimu, medžioklės partnerio ir „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio draugo, Palangos gelbėtojų vadovo Jono Pirožniko nurodymu.
Taip pat atkreipiamas dėmesys į Aplinkos apsaugos departamento (AAD) konkursą. K. Žukauskas kelia klausimą, ar kitas S. Pociaus medžioklės partneris Tomas Barkauskas šiuo metu kandidatuoja ir yra laikomas favoritu laimėti konkursą, taip pat klausiama, ar ministras turi informacijos apie derybas dėl šių pareigų tarp R. Žemaitaičio ir dabartinės Gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorės Mantės Ramanauskienės.
Be to, K. Žukauskas klausia apie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovų, jų aplinkos žmonių, kur ir su kuo medžioja bei kiek iš jų medžioja kartu su R. Žemaitaičiu arba su praeityje teistu verslininku A. Pukeliu-Šviniumi.
Be to, prašoma pakomentuoti situaciją Valstybinėje miškų tarnyboje ir galimus suinteresuotų šalių bandymus daryti poveikį, siekiant palankių tarnybos sprendimų.
Taip pat minimos detalės, esą galimai ministras prieš kelerius metus už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą įsigijo namą viename iš „Nemuno aušros“ vicepirmininko, parlamentaro Roberto Puchovičiaus vystytų projektų „Pašilės namai“ Zujūnuose ir tebėra jam skolingas.
Ministro klausiama, ar šis pažįsta arba gyvai yra susitikęs J. Pirožniką, A. Perminą-Šūdmaišį ar A. Pukelį-Švinių.
Taip pat aiškinamasi, ar ministrui yra žinoma, jog galimai ministro bendrapartiečio, „aušriečio“ Tomo Domarko tėvui priklausančiame žemės sklype pakeista ir išplatinta upės vaga. K. Žukauskas kelia klausimą dėl šių veiksmų teisėtumo.
Be to, komunikacijos specialistas atkreipia dėmesį į, jo teigimu, R. Žemaitaičio draugo Eugenijaus Gvaldos įmonei priklausantį namą pajūryje, kuris, klausimų autoriaus žiniomis, statytas įmonės „Domimaks“ vardu, nors pats pastatų kompleksas panašus į privatų namą, be to, anot K. Žukausko, satelitinės nuotraukos rodo, kad prieš kelerius metus jo vietoje augo miškas.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.
Inga Ruginienė
Gitanas Nausėda
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM)
